PC-Spieler bestellt 2.769 Euro teure RTX 5090 auf Amazon, bekommt stattdessen aber angeblich nur 1 kg Waschmittel

Hier seht ihr die RTX 5090-Verpackung und das Waschmittel (Bild: reddit.com/user/void_SW/).

Stellt euch vor, ihr gebt beinahe 3.000 Euro für die aktuell beste Grafikkarte überhaupt aus. Dann bekommt ihr das Paket und statt der GPU ist einfach nur eine Packung Waschmittel im Karton. Aber zum Glück habt ihr das Öffnen des Pakets aufgenommen! Also beschwert ihr euch bei Amazon und wollt euer Geld zurück – aber die stellen sich trotz allem quer. Wie kann das sein?

Amazon-Kunde kauft teure 5090-GPU, bekommt aber wohl etwas ganz anderes

Kurioserweise ist das schon mehrfach und immer mal wieder vorgekommen. Womöglich tauscht irgendwer einen ganz anderen Artikel um, als er gekauft hat, oder unterwegs hat sich irgendwer der teuren Hardware bemächtigt. Aber mit einem Videobeweis sollte das Ganze ja kein Problem darstellen, sollte man meinen.

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In diesem Fall hier verlief die Reklamation aber ganz anders als erhofft. Der Amazon-Kundenservice soll zuerst ein Datum angegeben haben, bis zu dem die Angelegenheit geklärt sein sollte. Dieses Datum wurde dann plötzlich nach hinten verschoben und es hieß, eine genauere Untersuchung der Sache sei nötig.

Dann sei dem Käufer der mentale Stress zu viel geworden und er habe Amazon angerufen und erklärt, eine Verbraucherbeschwerde vor Gericht einlegen zu wollen. 15 Minuten später habe er dann die Nachricht erhalten, Amazon sei zu der Erkenntnis gelangt, dass das richtige Item verschickt worden wäre. Weder Amazon noch der Amazon-Marketplace-Verkäufer würden das Geld zurückerstatten.

Das hat beim Käufer natürlich für großen Ärger gesorgt. Er will die Angelegenheit so nicht auf sich sitzen lassen und setzt jetzt sämtliche Hebel in Bewegung, irgendwie doch noch sein Geld oder die Grafikkarte zu bekommen. Unter anderem postete er auf Twitter, LinkedIn und eben auf Reddit:

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Aber stimmt die Geschichte so überhaupt wirklich?

Es gibt ein Problem, das auch einigen Reddit-Usern aufgefallen ist: Das Unboxing-Video (hier bei Google Drive) zeigt kurioserweise nie das komplette Paket, ein Stückchen ragt immer aus dem Bild heraus. Außerdem gibt es kein zusammenhängendes Video, das den kompletten Auspack-Prozess am Stück zeigen würde.

Stattdessen existieren viele kleine Videos mit Schnitten dazwischen. Angeblich mussten Pausen gemacht werden, weil das Handy beim Aufnehmen überhitzt sei. An anderer Stelle hatte der Urheber des Beitrags aber geschrieben, das Video habe nur deshalb Schnitte, weil es wegen Reddits Größenbeschränkungen aufgeteilt werden musste.

Angeblich sei Amazon das unkomprimierte, zusammenhängende Video geschickt worden – welches aber ja eigentlich nicht existieren kann, wenn das Handy zwischendurch überhitzt ist. Außerdem erscheint die Kameraperspektive denkbar ungeeignet für die Größe dieses Pakets.

Auch wenn wir eigentlich eher immer dazu tendieren, den Konsument*innen und Betroffenen statt den gigantischen Konzernen zu glauben, wirkt das doch alles etwas merkwürdig. So oder so: Wenn Amazon auch kein zusammenhängendes Video vorliegt, das das Paket in seiner Gänze zeigt, können wir die Entscheidung tatsächlich nachvollziehen und es könnte schwierig werden, das alles vor Gericht zu beweisen.

Ein Hoffnungsschimmer bleibt: Die anderen Indizien sprechen nach wie vor für die Geschichte des Reddit-Users. Dass keinerlei Steuern auf den Verkaufspreis erhoben wurden, dass das Gewicht überhaupt nicht zur Grafikkarte passt und dass der Verkäufername plötzlich ein ganz anderer ist und es auf der Store-Seite Rezensionen mit ähnlichen Geschichten gibt, wirkt mindestens genauso kurios und seltsam wie die Sache mit dem Video.

Was denkt ihr: Wer versucht hier wen zu scammen? Glaubt ihr, dass dieses Paket wirklich so angekommen ist?