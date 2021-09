TGS 2021: Xbox, Square Enix und Co. - Uhrzeit und Termine für alle Showcases

Die Veranstalter der Tokyo Game Show 2021 haben das komplette Programm der Messe veröffentlicht. Sony wird wie schon auf der E3 2021 nicht mit von der Partie sein, und auch Nintendo hat bereits abgesagt. Mit Microsofts Xbox-Team und anderen spannenden Teilnehmern gibt es aber genug Gründe, die Veranstaltung zu verfolgen.

Wann findet die TGS 2021 statt? Die digitale Messe beginnt am Donnerstag, dem 30. September 2021, um 3 Uhr mit der Eröffnungs-Show und endet am Sonntag, dem 3. Oktober 2021, um 17 Uhr mit der Abschluss-Show. Alle Angaben beziehen sich auf die deutschen Uhrzeiten.

Wo kann ich die TGS 2021 am besten verfolgen?

Alle Streams von der TGS 2021

Tag 1 - Donnerstag, 30. September

Gamera Game Special (Dyson Sphere Program, Warriors of the Nile 2)

Termin: 12 Uhr

The King of Fighters XV Special

Termin: 13 Uhr

SK Telecom Game Show!

Termin: 16 Uhr

Team Madness Games (It's Mealtime)

Termin: 17 Uhr

Xbox Showcase 2021

Termin: 18 Uhr

Das könnte gezeigt werden: Die vielleicht spannendste Präsentation der TGS. Zeigt Microsoft neues Material oder hören wir nur etwas über Tretbuches? Rechnet auf jeden Fall mit Spielen, die noch 2021 auf den Markt kommen - Halo Infinite, Age of Empires 4 und Forza Horizon 5 wären hier zu nennen. Und dann gibt es noch Gerüchte, dass der Publisher den Kauf eines weiteren Studios ankündigen könnte.

Konami (Yu-Gi-Oh! Master Duel und weitere Updates)

Termin: 19 Uhr

Spike Chunsoft Spezial

Termin: 20 Uhr

D3 Publisher Live Broadcast

Termin: 21 Uhr

Capcom-Präsentation

Termin: 22 Uhr

Das könnte gezeigt werden: Capcoms Show steht ganz im Zeichen von Monster Hunter. Wir bekommen Neuigkeiten zu Monster Hunter Rise, darunter auch die auf der Nintendo Direct angekündigte Erweiterung Sunbreak. Zudem ist auch Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin mit von der Partie.

Izanagi Games (Yurukill)

Termin: 23 Uhr

Tag 2 - 1. Oktober

Happinet Game Showcase

Termin: 17 Uhr

505 Games Showcase (Grow: Song of the Evertree, Re:Legend, Eiyuden Chronicle, Eiyuden Chronicle: Rising)

Termin: 18 Uhr

Square Enix Showcase

Termin: 19 Uhr

Das könnte gezeigt werden: Square möchte Neuigkeiten zu den neuesten Spielen des Publishers mit uns teilen. Fans hoffen natürlich auf Final Fantasy 16, aber die TGS ist als Bühne wohl nicht wichtig genug. Und was ist mit Forspoken und Marvel's Guardians of the Galaxy? Vermutlich wird nur bereits bekanntes Material gezeigt. Wahrscheinlicher sind frische Updates zu Final Fantasy 14 und Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Weitere Titel sind Final Fantasy VII: The First Soldier, Actraiser Renaissance und Triangle Strategy.

Bandai Namco (The Idolmaster Starlit Season)

Termin: 20 Uhr

Level 5

Termin: 21 Uhr

Sega/Atlus

Termin: 22 Uhr

Das könnte gezeigt werden: Fokus von Sega und Atlus werden vermutlich auf den japanischen Markt zugeschnittene Spiele sein. Ganz vorne steht Shin Megami Tensei V und ein neues RPG soll es auch geben. Super Monkey Ball Banana Mania wurde ebenfalls bereits bestätigt, und mit etwas Glück sehen wir sogar eines der vielen Sonic-Spiele, die sich momentan in Arbeit befinden.

Tag 3 - Samstag, 2. Oktober

Happinet Game Showcase

Termin: 10 Uhr

Tencent Games (Alchemy Stars, Code: D-Blood, Saint Seiya Rising Cosmo)

Termin: 12 Uhr

Lilith Games (Warpath und Neuankündigung)

Termin: 14 Uhr

GungHo Online Entertainment (Puzzle & Dragons)

Termin: 16 Uhr

Koei Tecmo Games (Nobunaga's Ambition: Shinsei, Dynasty Warriors 9 Empires, Blue Reflection: Second Light, Atelier series 25th anniversary title)

Termin: 20 Uhr

Konami (Tokimeki Memorial Girl's Side 4th Heart)

Termin: 22 Uhr

Tag 4 - Sonntag, 3. Oktober

Arc System Works /River City Saga: Three Kingdoms, River City Girls 2, Guilty Gear Strive)

Termin: 13 Uhr

Präsentation von 110 Industries

Termin: 15 Uhr

NC SOFT (Lineage W)

Termin: 16 Uhr

Ubisoft Ubiday 2021 Online

Termin: 18 Uhr

Das könnte gezeigt werden: Vermutlich werden wir einige angekündigte Spiele von Ubisoft sehen, die in nächster Zeit erscheinen werden, darunter Far Cry 6, Riders Republic und Just Dance 2022. Hinzu kommen Updates zu bereits veröffentlichten Titeln wie Rainbow Six: Siege und Assassin's Creed Valhalla.

Wright Flyer Studios (Heaven Burns Red)

Termin: 20 Uhr

miHoYo (Genshin Impact)

Termin: 21 Uhr

Präsentation von Gran Saga

Termin: 23 Uhr

Sollten sich hierbei Änderungen ergeben, werden wir diesen Artikel selbstverständlich für euch updaten.

