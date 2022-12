The Callisto Protocol-Spielzeit und alle Kapitel in der Übersicht

Wir konnten The Callisto Protocol für den GamePro-Test bereits durchspielen und geben euch hier im Artikel eine Übersicht, mit wieviel Spielzeit ihr grob rechnen könnt und welche Kapitel euch bis zum Ende des Horrorspiels bevorstehen.

Spielzeit von The Callisto Protocol

Dauer der Story: 10-12 Stunden (normal)

10-12 Stunden (normal) 100%-Run: ca. 15 Stunden

Einordnung der Spielzeit: Die Zahlen gelten für einen Durchgang auf dem mittleren von drei Schwierigkeitsgraden. Wollt ihr euch die Platin-Trophäe holen, müsst ihr das Spiel zum einen auf dem hohen Schwierigkeitsgrad spielen, aber auch alle Audio-Logs finden. Daher könnt ihr hier nochmal mit ein paar Stunden Spielzeit mehr rechnen.

Alle Story-Kapitel in der Übersicht

Die Geschichte von The Callisto Protocol ist in insgesamt 8 Kapitel unterteilt. Vorsicht vor Spoilern: Die Namen der einzelnen Kapitel können leichte Rückschlüsse über die Handlung geben.

Kapitel 1 : Fracht

: Fracht Kapitel 2: Ausbruch

Ausbruch Kapitel 3: Nachwirkungen

Nachwirkungen Kapitel 4: Habitat

Habitat Kapitel 5: Verloren

Verloren Kapitel 6: Unten

Unten Kapitel 7: Kolonie

Kolonie Kapitel 8: Turm

Turm

Gibt es ein New Game Plus? Aktuell noch nicht. Laut Entwickler wird das NG+ für The Callisto Protocol am 07. Februar 2023 kostenlos nachgereicht.

The Callisto Protocol im GamePro-Test

Das Horrorspiel von Dead Space-Mitschöpfer Glen Schofield und seinem Team Striking Distance Studios konnte in unserem Test vor allem aufgrund seiner tollen Horror-Atmosphäre und seiner schicken Optik glänzen. Beim Gameplay und einigen Design-Entscheidungen hatten wir jedoch reichlich zu kritteln. Den ausführlichen GamePro-Test findet ihr unter dem Link.

Hattet ihr mit einer Spielzeit im Umfang von ca. 12 Stunden gerechnet und passt die Länge für ein lineares Story-Abenteuer für euch?