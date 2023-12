The Day Before für 200 Euro: Scalper verkaufen Skandalspiel für absurde Preise

So sollte The Day Before ursprünglich einmal aussehen, jetzt ist das alles aber Geschichte.

The Day Before könnte in die Geschichtsbücher eingehen: Das Spiel wurde als etwas ganz anderes beworben als das, was es letztlich war. Mittlerweile haben unzählige Käufer*innen ihr Geld zurück verlangt und Entwicklerstudio Fntastic hat sogar gleich ganz seine Pforten geschlossen.

Trotzdem umgibt den Titel immer noch eine gewisse Faszination. Dadurch, dass es jetzt nicht mehr erhältlich ist, aber in aller Munde war, versuchen Scalper jetzt, The Day Before für lächerliche Mondpreise im Netz zu verkaufen.

The Day Before wird jetzt von Scalpern für über 200 Euro verkauft, obwohl es so ein Desaster war

Darum geht's: The Day Before wurde von Anfang an äußerst argwöhnisch begutachtet. Und zwar zu Recht, wie sich spätestens kurz nach dem Early Access-Release herausgestellt hat. Der Titel war genau so schlimm wie befürchtet, wenn nicht sogar noch schlimmer. Das Genre war ein ganz anderes und das Spiel steckte voller Bugs.

Mittlerweile wurde aus dem Steam Store entfernt, die Seite existiert zwar noch (mit "äußerst negativen" Rezensionen), aber The Day Before kann dort nicht mehr gekauft werden. Auch den Entwickler gibt es nicht mehr und sogar all diejenigen konnten noch ihr Geld zurück bekommen, die länger als zwei Stunden gespielt hatten.

Jetzt für viel mehr Geld: Wer den Zeitpunkt aber verpasst und jetzt keine Möglichkeit mehr hat, The Day Before selbst auszuprobieren, will das vielleicht immer noch nachholen. Manche Leute wollen womöglich selbst sehen, ob es wirklich so schlimm war oder sich einfach selbst ein Bild vom Ausmaß des Schreckens machen. So oder so ähnlich müssen zumindest die Scalper denken, die The Day Before jetzt für 200 Euro und mehr anbieten.

Ja, das gibt's wirklich: Tatsächlich finden sich im Netz wohl Menschen, die einen The Day Before-Key für horrende Summen verscherbeln wollen. Das Spiel hat eigentlich nur 40 Euro gekostet und war in einem sehr unfertigen, nicht gut spielbaren Zustand. Wir würden also dringend davon abraten, über 200 Euro dafür hinzulegen.

Zugegebenermaßen genießt The Day Before einen absoluten Ausnahmestatus, weil es viel versprach, am Ende aber extrem schlecht war. Außerdem ist es nach dem Einstellen des Verkaufs natürlich zu einem sehr seltenen Spiel avanciert. Aber das sind eigentlich immer noch nicht genug Gründe, um sich den Totalausfall für so viel Geld ins virtuelle Regal zu stellen (via: Insider Gaming).

Noch mehr schlechte Nachrichten: Wer von The Day Before enttäuscht war, hat vielleicht auf The Last of Us Online gehofft. Der Multiplayer-Ableger von Naughty Dogs Zombie-Franchise hätte zumindest in eine ähnliche Kerbe geschlagen, auch wenn wir nicht wissen, ob es wirklich ein MMO geworden wäre. Die Arbeit an dem Spiel wurde vor Kurzem allerdings komplett eingestellt, es wird also nie erscheinen.

