The Day Before erscheint heute: Release-Uhrzeit, Server-Status und mehr im Live-Ticker

Alles, was ihr vor dem Release von The Day Before wissen müsst.

Nachdem das MMO-Survival-Spiel kurz vor Release noch einmal verschoben werden musste, ist es heute planmäßig endlich soweit: The Day Before erscheint für PC. Wer aber schon auf heißen Kohlen sitzt, muss sich trotzdem noch ein wenig in Geduld üben – der Titel erscheint bei uns nämlich erst in einigen Stunden. Alle wichtigen Infos vor Release findet ihr hier. Außerdem begleiten wir den Start am Abend im Live-Ticker, um euch beispielsweise über technische Probleme zu informieren.

The Day Before: Der Start im Live-Ticker

09:00 Uhr Sobald der Release heute näher rückt, starten wir an dieser Stelle den Live-Ticker und halten euch über alles Wichtige auf dem Laufenden.

The Day Before-Release: Datum und Startzeit

Wann erscheint The Day Before? Am 7. Dezember 2023

Am 7. Dezember 2023 Um welche Uhrzeit geht's los? Um 19 Uhr deutscher Zeit könnt ihr starten.

Für welche Plattformen kommt das Spiel? Vorerst erscheint The Day Before nur auf PC, nämlich als Early Access-Version. Eine Version für PS5 und Xbox Series X/S ist ebenfalls geplant und soll zum Full Release erscheinen. Hierfür gibt es aber noch keinen Termin.

Das ist The Day Before

3:22 The Day Before - Das 'Last of Us'-MMO meldet sich zurück und startet bald in den Early Access

Genre: Survival-MMO

The Day Before ist ein Open World-Survival-Spiel, das in einer Zombie-Apokalypse angesiedelt ist. Entsprechend müssen wir uns nicht nur gegen Untote wehren, sondern auch unsere knappen Vorräte wie Munition, Crafting-Materialien oder warme Kleidung managen.

Neben KI-gesteuerten Gegnern bekommen wir es außerdem mit anderen Spieler*innen zu tun, da nicht genug Ressourcen für alle da sind. Es soll also einen starken Fokus auf PvP geben, wir können uns aber auch mit Verbündeten zusammenschließen.

Kontroverse um The Day Before

Bereits seit seinem ersten Trailer hegen Fans aber auch einige Zweifel an The Day Before. Grund dafür ist, dass das Spiel fast zu gut aussieht, um wahr sein zu können – besonders weil das Entwicklerstudio Fntastic bisher ziemlich unbekannt war.

Bei einem der Trailer kamen sogar Plagiatsvorwürfe auf, da gleich mehrere Einstellungen nahezu eins zu eins wie im Zombie-Trailer zu Call of Duty: Black Ops Cold War aussehen:

Zwar wurde bereits im April eine Beta für The Day Before angekündigt, allerdings stellte sich dann heraus, dass die gar nicht für alle zugänglich war. Wie IGN auf Nachfrage erfahren hatte, war die Beta nämlich nur für freiwillige Mitarbeiter*innen vorgesehen.

Ob es sich bei The Day Before letztlich tatsächlich um einen Fake handelt oder das Spiel seine Versprechen doch einhalten kann, wissen wir immerhin spätestens heute Abend.

Wie sieht es bei euch aus, habt ihr Hoffnungen für The Day Before oder seid ihr noch skeptisch?