Oblivion Remastered - Datei-Größe geleakt: Das bislang größte Elder Scrolls aller Zeiten

Das Oblivion-Remaster wird heute enthüllt, die Datei-Größe des Spiels ist bereits via Steam durchgesickert.

Heute ist es so weit: Bethesda enthüllt das Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion in einem Showcase und zeigt uns, was sich in der Open World von Cyrodiil seit dem Release des 2006 veröffentlichten Originals optisch und technisch alles verändert hat.

Schauen wir uns die geleakte Dateigröße mal so an, dann hat sich offenbar jede Menge getan: Hier kommt laut Steam-Seite des Spiels (via XOXLEAK) wohl nämlich ein echter Rollenspiel-Brocken auf uns zu.

So viel Speicherplatz nimmt das Oblivion-Remaster offenbar ein

120.94 GB auf Steam

Wir gehen davon aus, dass sich das Oblivion-Remaster auf den beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X/S (für die das RPG höchstwahrscheinlich ebenfalls erscheinen dürfte) größentechnisch in einem ähnlichen Rahmen bewegen wird.

Wenn wir das MMO The Elder Scrolls Online einmal ausklammern, dann handelt es sich bei der Oblivion-Neuauflage in Sachen Dateigröße um das bislang größte Singleplayer-Elder Scrolls (sollten die geleakten Angaben der Wahrheit entsprechen):

Originales TES 4: Oblivion: 4,6 GB

TES 5: Skyrim (Steam): 12 GB

TES 5: Skyrim Anniversary Edition (PS5): 16 GB - 31 GB

Oblivion Remaster - Enthüllung findet heute statt

Welche Verbesserungen und Änderungen das Remaster konkret im Gepäck hat und wie die angeblichen 120 GB zustande kommen, erfahren wir am Nachmittag. Alles zur Enthüllung der Rollenspielneuauflage findet ihr hier:

Die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Termin des Reveals - 22. April (heutiger Dienstag) um 17 Uhr deutscher Zeit

- 22. April (heutiger Dienstag) um 17 Uhr deutscher Zeit Wo findet der Reveal statt? via Twitch oder YouTube (offizielle Bethesda-Kanäle)

Alle wichtigen Infos zur Neuauflage des legendären Rollenspiels findet ihr pünktlich auf GamePro.de.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Freut ihr euch auf die Oblivion-Neuauflage? Was sind eure Wünsche und Erwartungen an das Rollenspiel?