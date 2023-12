The Finals: Shadow Drop auf den Game Awards – Zerstörungs-Shooter ist ab sofort erhältlich

Überraschung! The Finals ist ab sofort erhältlich.

Zum Shooter The Finals hatte es in diesem Jahr zwar eine Open Beta gegeben, ein konkretes Release-Datum war bislang aber nicht bekannt.

Warten müssen wir darauf jetzt nicht mehr, denn auf den Game Awards 2023 wurde angekündigt, dass der Titel ab sofort für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich ist. Ein echter Shadow Drop also, der vorher nicht unbedingt absehbar war.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel anschauen:

1:50 Maximale Zerstörung bei The Finals: Im Trailer zum Shooter wird die ganze Map zerbröselt

Darum geht es in The Finals

In konkurrierenden Dreier-Teams müsst ihr auf unteschiedlichen Maps wie "Monaco" oder "Seoul" möglichst viel Kohle einzusacken. Dafür müssen wiederum Safes geknackt und bestimmte Stationen auf den Karten gesichert und verteidigt werden. Und das ist gar nicht so einfach, wenn einem im wahrsten Sinne des Wortes das Haus unter dem Hintern weggeschossen wird.

Denn die zerstörbaren Levels sind die große Besonderheit von The Finals: In den Matches geht buchstäblich alles kaputt, explosive Gadgets und großkalibrige Munition reißen Löcher in Wände oder bringen ganze Bauten komplett zum Einsturz. Das sieht dann nicht nur beeindruckend aus, sondern verspricht auch ordentlich Dynamik in den Matches.

Bislang kam The Finals gut an, nach den Beta-Phasen in diesem Jahr gab es jedenfalls viele positive Stimmen zum Spiel, auch Kollege Phil von der GameStar waren in seiner Preview ziemlich angetan.

Hier könnt ihr seine Angespielt-Vorschau zu The Finals lesen:

Entwickelt wird The Finals von den Embark Studios, das von ehemaligen Battlefield-Entwicklern gegründet wurde. Genügend Shooter-Expertise ist also vorhanden und wenn ihr mal wieder Lust auf eine Multiplayer-Ballerei habt, bei der einiges zu Bruch geht – das ist ja eher eine Seltenheit – dann gibt euch The Finals jetzt die Möglichkeit dazu. Der Titel ist ab sofort auf Steam sowie in den PS und Xbox Stores erhältlich.