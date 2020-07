Achtung, hierbei erwarten euch Spoiler zu The Last of Us 2!

In Naughty Dogs Action-Adventure streifen wir nicht nur als Ellie durch Seattle, sondern übernehmen etwa aber der Hälfte des Spiels die Rolle von Abby und erleben das Abenteuer aus ihrer Perspektive. Dabei lernen wir die junge Frau nach und nach etwas besser kennen, aber nur Cutscenes und Dialoge offenbaren Details zu ihrer Person, sondern auch viele kleine Details in der Umgebung. Zum Beispiel wird so ihr vollständiger Name verraten. Habt ihr's gewusst?

So heißt Abby vollständig: Abigail Anderson.

Wo wird das gezeigt? In Seattle Tag 1 im Kapitel "Das Stadion" wachen wir als Abby in einem Stadion auf, das von den WLF-Mitgliedern als Siedlung umgewandelt wurde. Hier lebt und trainiert Abby für ihre Einsätze. Wenn wir mit Manny zur Cafeteria gehen, kommen wir anschließend an ihrem Zimmer vorbei. Am Schild an der Tür können wir ihren kompletten Namen ablesen.

Abbys Vater heißt übrigens Jerry Anderson. Der Nachname wird außerdem noch einmal gen Ende des Spiels erwähnt, wenn Abby und Lev in Santa Barbara Kontakt mit den Fireflies aufnehmen. Hier sind alle Kapitel von The Last of Us 2 in der Übersicht.

Ein weiteres Detail, das mehr über Abby verrät

Wenn wir im Stadion am Fittnesstudio der Wolves vorbeiwandern, erkennen wir durch die Scheibe außerdem eine Tafel, auf der die Rekorde der Soldaten beim Gewichtheben festgehalten werden. Abby ist dort natürlich ebenfalls vertreten: Sie stemmt 205 lbs, umgerechnet circa 93 Kilo.

Die vollständigen Namen von Joel und Ellie

Die sind ebenfalls bekannt:

Joel Miller

Ellie Williams

Joels Nachnamen erfahren wir spätestens in The Last of Us 2, wenn Abby ihn bei der Konfrontation in der Jagdhütte in Jackson ausspricht. Zudem ist er später auf seinem Grabstein abgebildet. Aber auch im ersten The Last of Us versteckt sich sein Nachname, den die Macher offenbar verschleiern wollten.

Indem wir in Sarahs Zimmer den Fotomodus aktivieren und die Kamera so positionieren, dass wir hinter das Abzeichen auf ihrem blauen Fußball-Zertifikat schauen können, lässt sich "Sarah Miller" lesen.

Direkt im Spiel wird der Name "Miller" allerdings nicht erwähnt, genauso wenig der von Ellie. Allerdings wurde Ellies Familienname von der japanischen Gebrauchsanleitung von The Last of Us enthüllt. Er lautet Williams. Der Standalone-DLC Left Behind liefert ebenfalls einen Hinweis darauf. An einer Stelle des Spiels tippt Ellie ihren Familiennamen in den Computer eines Fotoautomaten, um Bilder (unwissentlich) auf Facebook zu posten. Er wird dabei nicht angezeigt, doch die angezeigten Sterne offenbaren, dass er aus 8 Buchstaben besteht - wie Williams.

Habt ihr schon unsere komplette Analyse und Interpretation des Endes von The Last of Us 2 gelesen? Dort verraten wir mehr Details über die Story und die Charaktere.