The Last of Us 2: Alle Kapitel im Überblick (Spoiler)

Ihr wollt wissen, wie weit ihr in der Story von The Last of Us 2 seid? Hier findet ihr die komplette Kapitelübersicht.

Wie lang ist die Story? Die Spielzeit von The Last of Us 2 beträgt rund 25 Stunden. Wobei diese Angabe natürlich stark vom gewählten Schwierigkeitsgrad und vom eigenen Spielstil abhängt. Wenn ihr generell vorsichtiger spielt, braucht ihr etwas länger zum Beenden des Action-Adventures.

Achtung: Spoiler

Dass euch hierbei Spoiler erwarten, dürfte klar sein. Wichtige Story-Momente offenbaren wir hier zwar nicht, aber ihr erfahrt, wie die Erzählstruktur des Action-Adventures aufgebaut ist, von der sich wiederum Rückschlüsse auf die Story als Ganzes ziehen lassen.



Wollt ihr euch das nicht vorweg nehmen lassen, dann könnt ihr jetzt noch einen Rückzieher machen und nicht mehr weiterlesen. Um etwaige Spoiler zu vermeiden, haben wir die Kommentar-Sektion für diesen Artikel abgeschaltet.

Jackson

Prolog

Erwachen

Der Aussichtspunkt

Patrouille

Die Horde

Die Hütte

Zusammenpacken

Seattle Tag 1

Das Tor

Zentrum

Eastbrook-Grundschule

Capitol Hill

Kanal 13

Die Tunnel

Das Theater

Das Geburtstagsgeschenk

Seattle Tag 2

Hillcrest

Suche nach Saiten

Die Seraphiten

Krankenhaus St. Mary's

Seattle Tag 3

Straße zum Aquarium

Die überschwemmte Stadt

Infiltration

Der Park

Spurenlesen

Seattle Tag 1

Das Stadion

Zu Fuß

Die Operationsbasis

Das Aquarium

Feindliches Gebiet

Winterbesuch

Der Wald

Die Küste

Rückkehr zur Küste

Seattle Tag 2

Die Abkürzung

Abwärts

Ground Zero

Rückkehr ins Aquarium

Seattle Tag 3

Der Jachthafen

Die Insel

Die Flucht

Die Konfrontation

Die Farm

Die Farm

Santa Barbara

2425 Constance

Ins Inland

Das Resort

Der Strand

Die Farm

Epilog

Lohnt sich der Kauf von The Last of Us 2?

Das Embargo ist mittlerweile gefallen. Im GamePro-Test zu The Last of Us 2 verraten wir euch, warum Naughty Dogs neuestes Spiel nicht nur ein packendes Action-Adventure ist, sondern auch die Messlatte für Storytelling in Blockbuster-Games ein gewaltiges Stück nach oben setzt.