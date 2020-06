The Last of Us 2: Fundorte aller Waffen und Holster

In The Last of Us Part 2 wechselt ihr zwischen den Spielfiguren Ellie und Abby. Beide nutzen unterschiedliche Waffen wie Pistolen, Schrotflinten, Maschinenpistolen und Flammenwerfer. Welche das sind, wo ihr sie findet und welche Upgrades es gibt, verraten wir euch in unserer Liste.

Alle Waffen für Ellie

Hier seht ihr, wo ihr die Pistolen, die Pumpgun, den Bogen und weitere Waffen sowie Holster für Ellie finden könnt:

Waffe Fundort Upgrades Halbautomatische Pistole Ellies Startwaffe Feuerrate

Stabilität

Rückstoß

Kapazität Repetiergewehr Ellies Startwaffe Stabilität

Kapazität

6x-Zielfernrohr

Schaden Molotow-Cocktail Dina, während der Mission "Patrouille" Keine Revolver Mission "Zusammenpacken" Feuerrate

Stabilität

Nachladegeschwindigkeit

Schaden Pumpgun Mission "Zetrum", Seattle, Tresorraum der Westlake Bank Feuerrate

Stabilität

Kapazität Schockbombe und Gewehrholster Mission "Zentrum", Seattle, hinter Barkos Tierhandlung Keine Sprengfalle Mission "Capitol Hill", Seattle, Apartmentgebäude neben dem Motel Keine Kurzwaffenholster Mission "Hillcrest", Seattle, Autowerkstatt Keine Bogen Mission "Hillcrest", Seattle - Ihr bekommt den Bogen automatisch Spanngeschwindigkeit

Stabilität

Entfernungsmesser Schallgedämpfte Maschinenpistole Mission "Das Resort", Santa Barbara - Ihr bekommt die Waffe automatisch Keine

Alle Waffen für Abby

Auch Abby kann während ihrer Missionen einige Waffen und Holster finden, wie etwa einen Flammerwerfer, eine Armbrust und eine Jagdpistole. Wo ihr alles findet, lest ihr in der Liste:

Waffe Fundort Upgrades Halbautomatisches Gewehr Abbys Startwaffe Stabilität

Kapazität

4x-Zielfernrohr

Feuerstoß Militärpistole Abbys Startwaffe Feuerrate

Stabilität

Rückstoß

Kapazität Rohrbombe Abbys Startwaffe Keine Jagdpistole Mission "Zu Fuß", Seattle, im Safe Stabilität

4x-Zielfernrohr

Schaden Doppelläufige Schrotflinte Mission "Feindliches Gebiet, Seattle, hinter dem Tresen im Antiquitätenladen Stabilität

Nachladegeschwindigkeit

Schaden Kurzwaffenholster Mission "Feindliches Gebiet, Seattle, im Gebäude rechts neben dem chinesischen Tor Keine Gewehrholster Mission "Die Küste", Seattle, im WPL-Gebäude Keine Armbrust Mission "Die Küste", Seattle - Ihr bekommt die Waffe automatisch Stabilität

4x-Zielfernrohr

Nachladegeschwindigkeit Flammenwerfer Mission "Abwärts", Seattle, nach dem Sprung über den Abgrund in einem Nebenraum Keine

Wie weit bin ich? In unserem separaten Artikel findet ihr alle Kapitel von The Last of Us 2 in der Übersicht.

Alle Skills & Bücher: In einem anderen separaten Guide findet ihr hingegen alle Trainingshandbücher und ihre Fundorte.

Habt ihr alle Waffen in The Last of Us Part 2 gefunden? Oder konnten wir euch helfen, euer Arsenal zu vervollständigen?