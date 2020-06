Im Verlauf von The Last of Us Part 2 könnt ihr mehrere Trainingshandbücher finden. Einmal eingesammelt, aktivieren sie einen neuen Upgrade-Zweig in eurem Fähigkeitenmenü. Mit eingesammelten Pillen, die ihr überall in der Spielwelt entdeckt, könnt ihr so beispielsweise euren Lauschmodus verbessern, MediKits aufwerten oder Spezialmunition selbst herstellen.

Nachfolgend verraten wir euch die Fundorte der insgesamt 8 Traininshandbücher, sortiert nach chronologischer Reihenfolge, wann ihr sie im Verlauf der Story findet. Zudem erfahrt ihr, welche Fähigkeiten ihr mit den Büchern freischalten könnt.

SPOILER-Warnung: Nachfolgend werden wir auf Orte und Ereignisse aus dem Spiel genauer eingehen.

Wie weit und wo bin ich? Hier findet ihr alle Kapitel von The Last of Us 2 im Überblick. Habt ihr ein Kapitel einmal gespielt, könnt ihr es über das Menü direkt auswählen und dort einsteigen, solltet ihr Trainingshandbücher oder andere wichtige Gegenstände verpasst haben.

Nr.1: Seattle Tag 1

Kapitel: Zentrum

Fundort: Gerichtsgebäude

Auf der Suche nach Gas gelangt ihr in Downtown Seattle ins Gerichtsgebäude. Neben den Aufzügen findet ihr im Untergeschoss ein Büro und so euer erstes Trainingshandbuch.

Upgrade-Zweig: Überleben

Lauschmodus-Bewegungsgeschwindigkeit 1

Schnellere Medikits

Verbesserte Gesundheit

Lauschmodus-Bewegungsgeschwindigkeit 2

Durchstehen

Nr. 2: Seattle Tag 1

Kapitel: Capitol Hill

Fundort: Buchladen

Während der Erkundung trefft ihr auf eine Tankstelle. Direkt daneben befindet sich ein Buchladen. Betretet ihn und schleicht euch in einen der kleinen Räume. Neben einer Schreibmaschine findet ihr das Handbuch.

Upgrade-Zweig: Tarnung

Schalldämpfer anfertigen

Lauschmodus Klarheit

Schnellere Bewegung in Bauchlage

Verbesserte Schalldämpfer

Schnellere lautlose Kills

Nr. 3: Seattle Tag 2

Kapitel: Hillcrest

Fundort: Spirituosenladen

Klettert durch das Fenster in den Laden und geht runter in den Keller. Hier trefft ihr auf ein paar Shambler, also Vorsicht! Schleicht euch durch ein Loch in der Wand an ihnen vorbei und gelangt in einen Buchladen für Kinder. Neben einer Leiche am Schalter findet ihr das Handbuch.

Upgrade-Zweig: Präzision

Erhöhte Zielstabilität

Schnellere Zielbewegung

Lauschmodus Reichweite

Atem anhalten

Mehrere Pfeile anfertigen

Nr. 4: Seattle Tag 2

Kapitel: Die Seraphiten

Fundort: 1. Etage eines Wohnblocks

Unweit vom Krankenhaus, stoßt ihr auf einen Wohnblock. Begebt euch hier in den ersten Stock und nutzt die Werkbank. Macht ihr das, werdet ihr von WLF-Soldaten angegriffen. Habt ihr sie erledigt, habt ihr Zugang zu einer zuvor verschlossenen Tür auf der gleichen Ebene. Betretet den Raum. Neben dem Bett findet ihr ein weiteres Handbuch.

Upgrade-Zweig: Sprengstoff

Sprengfeile anfertigen

Verbesserte Sprengfallen

Verbesserte Molotows

Mehr Sprengfallen anfertigen

Mehr Sprengpfeile anfertigen

Nr. 5: Seattle Tage 1 (Abby)

Kapitel: Zu Fuß

Fundort: Innere eines Boots

In einer großen Lagerhalle seht ihr ein Boot, über das Abby in den oberen Bereich der Halle gelangt. Schaut ihr ins Innere des Boots, findet ihr ein weiteres Handbuch.

Upgrade-Zweig: Verdeckte Operationen

Messer anfertigen

Lauschmodus-Bewegungsgeschwindigkeit 1

Bewegungsgeschwindigkeit mit gepacktem Gegner

Schnellere Bewegung in Bauchlage

Mehr Messer anfertigen

Nr. 6: Seattle Tag 1 (Abby)

Kapitel: Feindliches Gebiet

Fundort: Safe in der Jasemine Bakery

Erinnert euch an die Stelle, in der ihr in einem Haus mit vielen Holzblanken anstelle der Fenster einen WLF-Truck erspäht. Kämpft euch durch die Wohnung und erreicht eine kleine Nebenstraße. Auf eurer rechten Seite befindet sich die Jasemine Bakery. Schmeißt die Scheibe und begebt euch ins Innere. Hier findet ihr nun einen Safe, in dem sich das Handbuch versteckt. Die Kombination lautet: 68 96 89.

Upgrade-Zweig: Nahkampf

Impuls

Verbesserte MediKits anfertigen

Erhöhte Zielstabilität

Schnellere MediKits

Impulsdauer

Nr. 7: Seattle Tag 1 (Abby)

Kapitel: Der Wald

Fundort: Autogeschäft

Besiegt die starke weibliche Seraphite mit dem Hammer und geht anschließend in das Autogeschäft. Geht jetzt in die Küche und biegt rechts ab. Nahe des zerbrochenen Fensters findet ihr das Handbuch.

Upgrade-Zweig: Schusswaffen

Brandpatronen anfertigen

Jagdpistolenmunition anfertigen

Schnellere Zielbewegung

Mehr Jagdpistolenmunition anfertigen

Mehr Brandpatronen anfertigen

Nr. 8: Seattle Tag 1 (Abby)

Kapitel: Die Küste

Fundort: Safe auf einer Fähre

Nachdem ihr mit Abby von der Autobahn-Brücke ins Wasser gefallen seid, kämpf euch bis zu Fähre vor. Begebt euch jetzt auf das Oberdeck und knackt den Safe. Die Kombination lautet: 90 77 01

Upgrade-Zweig: Aufrüstung

Schnellere Anfertigung

Stärkere Nahkampf-Waffen

Verbesserte Rohrbomben

Verbesserte Schalldämpfer

Mehr Rohrbomben anfertigen

Die Fundorte im Video

Ihr habt trotz Beschreibung noch Probleme die Trainingshandbücher zu finden, dann schaut einfach in das YouTube-Video des Kanals KhrazeGaming. Hier werden alle Fundorte der acht Bücher nochmal ganz genau gezeigt.

Mehr zu The Last of Us 2

Ihr wollt mehr über Ellies Reise erfahren und braucht vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks für den Einstieg? Oder aber ihr habt das Spiel bereits beendet und wollt mehr über die Ereignisse erfahren? Wer mehr über die Spielzeit wissen möchte, findet ebenfalls eine Antwort auf GamePro.

Habt ihr im ersten Durchgang ohne Hilfe alle Trainingshandbücher gefunden und wie motivierend fandet ihr die Upgrades?