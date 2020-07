The Last of Us 2: Luftangriffe & weitere versteckte Moves begeistern die Fans

In The Last of Us 2 greifen wir im Vergleich zum ersten Teil auf ein viel größeres Repertoire an Angriffen und Bewegungen zurück, aber nicht jeder Move aus dem Action-Adventure ist gemeinhin bekannt.

Aktuell kommen immer mehr Fähigkeiten und Kampf-Choreographien ans Licht, die für Erstaunen in der Community sorgen. So auch die Möglichkeit, Feinde wie in Uncharted 4 und Assassin's Creed von oben herab zu überwältigen. Wie das aussieht, zeigt uns ein Reddit-Video:

Hier der Link zum Reddit-Video.

Wie reagiert die Community? Viele Reddit-User*innen reagieren überrascht auf den Luftangriff, kannten die Fähigkeit selbst noch nicht. Einige ziehen scherzhaft Vergleiche zu Assassin's Creed: "Ellie Auditore" schreibt "geraltseinfeld" in Anspielung auf den beliebten Charakter Ezio aus der Meuchelmörder-Reihe.

Einige andere fühlen sich wiederum an Uncharted 4 erinnert, auch wenn sich Ellie nicht ganz so leichtfüßig steuert wie Nathan Drake. Ohne den Controller selbst in die Hand zu nehmen, erkennen wir schon im oben Video eine gewisse Wucht und Schwere in ihrem Angriff, was von einem größeren Input-Lag verursacht wird.

Twitter-User SunhiLegend zeigt stylische The Last of Us 2-Videos

Wenn ihr euch an stylischen The Last of Us 2-Videos erfreut, dann solltet ihr definitiv SunhiLegend folgen. Der Twitter-User postet regelmäßig komplett durchchoreographierte Gameplay-Ausschnitte, die sogar teilweise von Naughty Dog selbst zitiert werden.

Ellie kann sich nach hinten werfen: Im unterem Video sehen wir beispielsweise, wie sich Ellie elegant nach hinten wirft und anschließend nonchalant einen Molotowcocktail auf einen Feind wirft. Um euch auf den Rücken zu werfen, müsst ihr lediglich die Sprinttaste gedrückt halten, anschließend Kreis betätigen und gleichzeitig den Analogstick nach hinten bewegen. Probiert's mal aus!

Stylischer können Schneeballschlachten nicht sein: Ein weiteres Video von SunhiLegend zeigt außerdem, dass sogar die Schneeballschlacht zu Beginn der Story in Jackson unfassbar cool aussehen kann, wenn man Ellies Moveset in- und auswendig kennt (und wenn man hier und da einen coolen Zeitlupeneffekt einbaut):

Ihr habt The Last of Us 2 beendet, und jetzt?

Wenn ihr The Last of Us 2 schon durchgespielt habt, dann könnt ihr euch in einem separaten GamePro-Artikel unsere komplette Analyse und Interpretation des Endes durchlesen.

Außerdem erklären wir euch, was im New Game+ von The Last of Us Part 2 auf euch zukommt. Und jetzt kennt ihr ja außerdem eine Handvoll neuer Tricks, die ihr in einem weiteren Spieldurchlauf ausprobieren könnt!

Kennt ihr weitere coole Moves in The Last of Us 2?