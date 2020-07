The Last of Us 2 - Alle Infos zu New Game Plus: Was ändert sich?

Naughty Dogs Action-Adventure The Last of Us Part 2 ist ein recht lineares Spiel. Die Story verläuft immer gleich und ihr könnt keine größeren Entscheidungen treffen, die den Spielverlauf beeinflussen. Das heißt aber nicht, dass ihr es kein zweites oder drittes Mal spielen solltet. Denn sobald ihr den Titel ein Mal durchgespielt habt, schaltet ihr den New Game Plus-Modus frei.

Die Vorteile von New Game Plus:

- höherer Schwierigkeitsgrad

- direkt alle Fähigkeiten & Upgrades zu Beginn

- ab Seattle voller Zugriff auf das Waffenarsenal

- gesammelte Collectibles bleiben erhalten

Spielt eure Heldin einfach weiter: Aktiviert ihr New Game+, dann startet ihr The Last of Us Part 2 von vorne. Allerdings behaltet ihr alle Upgrades, Waffen, Rezepte, Modifikationen und Sammel-Items sowie eure Skills aus dem ersten Durchgang.

Mit einer kleinen Einschränkung: Auf euer vorheriges Waffenarsenal habt ihr erst Zugriff, sobald Ellie Seattle erreicht.

The Last of Us 2: Jetzt noch schwerer

Schwer aber nicht unfair: New Game+ ist in allen Schwierigkeitsgraden etwas knackiger als das reguläre Spiel. Auch wenn ihr hier erneut auf "Normal" spielen wollt, wird es etwas gefährlicher für euch. Gleichzeitig ermöglicht NG+ aber auch, alle Skills freizuspielen, die ihr im ersten Durchgang vielleicht verpasst habt. Mit New Game+ bekommt ihr zu also sehen, wie stark Ellie mit vollständig ausgebautem Skill-Tree wirklich sein kann.

Außerdem könnt ihr weiter nach den vielen Collectibles (Superheldenkarten, Münzen) suchen, um eure Sammlung zu vervollständigen - die sind oft nämlich ziemlich gut versteckt. Wenn ihr dabei übrigens Hilfe braucht, empfehlen wir euch unsere Sammel-Guides.

Einmal für die Münzen:

Und dann natürlich für die Sammelkarten:

Vorbereitung für die nächste Herausforderung: Der New Game+ Modus ist eine gute Möglichkeit, euch langsam an den kommenden Grounded Modus heranzuwagen, denn dieser wird eine echte Herausforderung darstellen.

Im Grounded Modus werdet ihr Gegner nicht anhand ihrer Geräusche "sehen" können, ihr findet kaum Ressourcen und ihr könnt auf Wunsch sogar einen Permadeath-Modus dazuschalten, bei dem das Spiel zu Ende ist, wenn die Heldin das Zeitliche segnet.

Habt ihr The Last of Us Part 2 schon durchgespielt? Werdet ihr es im New Game+ Modus erneut spielen?