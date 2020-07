Ein DLC für The Last of Us 2 steht bislang zwar in den Sternen, ist aber nicht komplett ausgeschlossen. Wir haben fünf Vorschläge, wo eine mögliche Erweiterung ansetzen und welche Charaktere sie in den Mittelpunkt rücken könnte.

Achtung, hier erwarten euch Story-Spoiler zu The Last of Us 2.

Mehr von Lev!

Warum Lev so spannend ist: In The Last of Us 2 werden die Geschwister Lev und Yara von den Seraphiten gejagt, obwohl sie selbst in den Reihen der Sekte aufgewachsen sind. Den Grund dafür erfahren wir erst später in der Story: Lev hat sich den Kopf geschoren, er ist ein Transjunge und passt nicht mehr ins ideologische Weltbild der Seraphiten.

Im Laufe unseres Spieldurchlaufs mit Abby wird insbesondere Lev zunehmend wichtiger, auch für die Entwicklung von Abby selbst. Lev gibt ihr Halt, hilft ihr, ihre Ängste zu überwinden. Wir erfahren, dass der Junge nicht nur ein überaus sympathischer, sondern auch ein wirklich vielschichtiger Charakter ist, der sich genau deshalb gut als spielbaren Helden erweisen würde.

Genauer betrachtet, nimmt Lev sogar etwas die Rolle von Ellie aus dem ersten The Last of Us ein. Weil die Serpahiten jegliche Technologien und kulturelle Errungenschaften aus "der alten Welt" ablehnen (bis auf Waffen), wirkt er wie die Teenagerin unbedarft und neugierig. Zudem weiß er nicht mehr, wo er hingehört, muss erst seinen Platz in der Welt finden. Und nachdem Yara in Haven erschossen wurde, wird Abby zu seiner einzigen Bezugsperson. Sie ist also quasi sein "Joel", mit dem er fortan durch die Gegend zieht.

Wo ein DLC mit Lev ansetzen könnte: Spannend wäre beispielsweise eine Geschichte, die nach den Ereignissen von Seattle ansetzt. Als Lev verlassen wir mit Abby an der Seite die Stadt und machen uns auf den Weg nach Santa Barbara. Im Laufe des Abenteuers erfahren wir mehr über seine Person und erleben gleichzeitig, wie er und Abby noch enger zusammenwachsen.

Mehr von Abby!

Warum Abby so spannend ist: Mit Abby Anderson führt The Last of Us 2 eine hochinteressante zweite Protagonistin ein, die abseits der Hauptgeschichte viel Stoff für weitere Geschichten bietet. Tatsächlich sind sich Abby und Ellie sogar sehr ähnlich: Beide streben nach Gerechtigkeit. Beide wollen sich für die Ermordung ihres Vaters rächen. Und beide sind verdammt stur.

Wobei Abby während der Ereignisse in Seattle schon einen Schritt weiter ist als Ellie: Ihre Rache an Joel bekommt sie schon zu Beginn der Story und sucht nun nach einem neuen Platz in der Welt, nach einem neuen Sinn im Leben, den sie letztendlich in Lev findet.

Wie ein Abby-DLC aussehen könnte: Am coolsten wäre da natürlich ein DLC, der uns - wie oben schon erwähnt - auf weitere Abenteuer mit Lev und Abby schickt und uns die beiden Freunde vielleicht sogar im fliegenden Wechsel spielen lässt.

Eine derartige Erweiterung ließe sich natürlich ähnlich wie Left Behind wunderbar mit Rückblicken bereichern. Vor einiger Zeit berichtete GamePro über eine Flashback-Szene, die letztendlich gestrichen wurde. Diese Szene sollte erklären, wie genau Abby von den Fireflies zu den Wolves übergewandert ist. Zudem sollte hier näher erläutert werden, dass der WLF-Anführer Isaac eng mit Abbys Vater Jerry befreundet war und nach seinem Tod selbst eine Art Vaterfigur für die junge Soldatin verkörperte. Dieses Beziehungsgepflecht finden wir nach wie vor spannend, warum das also nicht in einem DLC verpacken?

Mehr von Dina!

Warum Dina so spannend ist: In The Last of Us 2 lernen wir Dina als überaus fürsorglichen und witzigen Charakter kennen. Das Spiel führt uns aber ebenfalls vor Augen, dass die junge Frau eine geübte und erfahrene Überlebenskämpferin ist, die vor keiner Gräueltat zurückschreckt, um die Personen zu beschützen, die sie liebt.

Wie ein Dina-DLC aussehen könnte: Außerdem erfahren wir, dass die jüdisch-amerikanische Frau aus New Mexico stammt und sich von dort aus auf den Weg nach Jackson gemacht hat, um dort Zuflucht zu finden. Was genau hat sie währenddessen erlebt? Wie genau ist sie nach Jackson gekommen und warum? All diese Fragen könnte uns ein Story-DLC beantworten. Dina erwähnt ja, dass in New Mexico eine grausame Gruppierung namens "Ravens" ihr Unwesen treibt. Da hätten wir dann auch gleich unseren Feind, dem wir ins entgegenstellen.

Eine zweite Möglichkeit wäre, die Zeit in der Geschichte zu beleuchten, in der sich Ellie in Santa Barbara befindet. Wie erging es Dina währenddessen (vermutlich schlecht), wie hat sie die einsame Zeit im Farmhaus überstanden und wann hat sie den Entschluss gefasst, zurück nach Jackson zu ziehen?

Zudem könnte hier eine Frage aufgeklärt werden, die viele Fans (einschließlich uns selbst) nach dem Beenden von TloU 2 wurmt: Haben sich Ellie und Dina wirklich getrennt oder sind sie noch zusammen? Wie ein Fan nämlich plausibel erklärt, liefert das Spiel viele Hinweise darauf, dass Letzteres der Fall sein könnte:

76 3 Mehr zum Thema Das The Last of Us 2-Ende könnte viel positiver sein, als viele denken

Mehr von Tommy!

Wie ein DLC mit Tommy aussehen könnte: Zu Beginn der Story macht sich Tommy alleine auf den Weg nach Seattle, um die Wolves zur Strecke zu bringen, die sich für Joels Tod verantwortlich zeigen. Ellie und Dina reisen ihm nach und versuchen, ihn aufzuspüren. Was Tommy in der Metropole treibt, können wir für die meiste Zeit nur erahnen. Hier könnte uns schließlich ein DLC auf die Sprünge helfen.

Als Tommy könnten wir uns durch Seattle schlagen und es mit den Wolves aufnehmen, im Anschlag natürlich immer unser Scharfschützengewehr. Der Höhepunkt des Abenteuers wäre das Aufeinandertreffen mit Abby und Manny, nur dass wir diesmal eben selbst auf die beiden feuern.

Ein Tommy-DLC würde außerdem viel Stoff für Flashbacks bieten: Was haben er und Joel alles während ihrer Patrouillen in Jackson erlebt? Oder wir gehen noch weiter zurück: Welche Abenteuer haben die Brüder direkt nach dem Ausbruch bestritten? Das erste The Last of Us setzt ja schließlich erst 20 Jahre später an. Da gibt es doch sicherlich eine Menge zu erzählen!

Mehr von Ellie (und ihrem Leben in Jackson)!

Naughty Dogs größte Stärke ist es, uns zwischen all der Action und all dem Drama ruhige Momente erleben zu lassen, in denen wir einmal durchatmen können. In denen wir Charaktere näher kennenlernen, erfahren, was sie beschäftigt, wie sie zu anderen Personen in ihrem Umfeld stehen.

Derartige Momente sind in The Last of Us 2 wahnsinnig gut umgesetzt. Wir erinnern uns da beispielsweise an die Museums-Sequenz zurück, die herzerwärmend wie herzzerreißend ist, weil wir ja wissen, dass Joel und Ellie nie wieder derartige Erlebnisse miteinander teilen werden.

Eine Sache kommt im Spiel aber zu kurz: Das friedliche Leben der Jackson-Community, das im ersten Kapitel zwar angerissen, aber aus Pacing-Gründen nicht umfangreich thematisiert wird. Genau dorthin könnte uns ein DLC zurückversetzen. In der Rolle der jungen Ellie könnten wir hier tiefer in die Gemeinde eintauchen, erleben, wie sie langsam für die Patrouille trainiert, wie sie auf Jagd geht und Beziehungen zu anderen Menschen in der Community pflegt.

Wie hat sie Dina und Jesse kennengelernt? Wie ihre Ex-Freundin Kat? Wie war ihre Beziehung zu Joel kurz nach den Ereignissen des ersten The Last of Us? All das könnte ein DLC beantworten, der ähnlich wie Left Behind mehr auf Erkundung, Dialoge und kreativere Spiel-Elemente als auf pure Stealth-Action setzt. Vielleicht sehen wir dann ja auch endlich mal, wie Ellie an der PS3 in ihrem Zimmer zockt.

Wie wahrscheinlich ist ein The Last of Us 2-DLC/eine Standalone-Erweiterung?

Story-DLCs sind laut Neil Druckmann für The Last of Us Part 2 zwar erst einmal nicht geplant, allerdings ist eine Standalone-Erweiterung nicht ausgeschlossen. Die sind für PlayStation-Studios nämlich nichts Ungewöhnliches, Mit Miles Morales bekommt Marvel's Spider-Man Ende 2020 eine eigenständige Erweiterung für PS5.

Und selbst Naughty Dog hat mit Uncharted: The Lost Legacy bereits bewiesen, dass sie bereit sind Spin-off-Geschichten zu erzählen. Hoffnung für eine TloU 2-Erweiterung besteht also durchaus, zumal sich The Last of Us 2 bislang als echter Kassenschlager bewiesen hat.

Was sind eure Wünsche für einen Story-DLC/eine Standalone-Erweiterung zu The Last of Us Part 2?