The Last of Us 2: Fans spielen auf Ellies Gitarre echte Songs nach

Früh in der Story des PS4-exklusiven Action-Adventures The Last of Us Part 2 bekommt Ellie von Joel eine Gitarre geschenkt und er bringt ihr bei, auf dem Instrument zu musizieren. Von nun an könnt ihr immer wieder auf der Gitarre spielen. Dazu nutzt ihr das Touchpad des DualShock-4-Controllers, um die Saiten zu zupfen, außerdem lassen sich über den linken Stick Akkorde greifen, zwischen denen ihr mit den Schultertasten wechseln könnt.

Über die Ingame-Hinweise spielt ihr so einige vorgegebene Songs. Ihr dürft die Tipps aber auch ignorieren und einfach drauflos musizieren. Im Grunde könnt ihr wie auf einer regulären Gitarre spielen und eigene Songs komponieren oder nachspielen.

Übung macht den Meister

Lernt, mit dem PS4-Controller Gitarre zu spielen: Es ist nicht ganz einfach, auf diese Weise auf der Gitarre Musik zu machen, doch mit etwas Übung lassen sich damit auch bekannte Lieder wiedergeben. Das beweisen Spieler von The Last of Us Part 2, welche Videos von ihren musikalischen Errungenschaften aufnehmen und beispielsweise über Twitter oder Youtube veröffentlichen. Schaut euch das verlinkte Video an, in dem Spieler ein paar Songs darbieten. Ihr kennt sicher den einen oder anderen davon.

So umstritten das Action-Adventure vielleicht sein mag, man kann dem Entwicklerstudio Naughty Dog nicht vorwerfen, keine Details ins Spiel gepackt zu haben. Derart detailgetreu Gitarre spielen zu können, ist schon eine nette Beschäftigung. Und solche Details sind es, die dazu beitragen, dass ein Spiel in Erinnerung bleibt. Wie eben The Last of Us 2.

Habt ihr auch schon mit der Gitarre hantiert und ein paar Songs zustande gebracht? Wie kommt ihr mit der Steuerung über den PS4-Controller zurecht?