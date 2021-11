The Last of Us 2 trifft auf God of War: So sähe es aus, wenn Kratos Ellie aufgezogen hätte

Ellie aus The Last of Us 2 und Kratos aus God of War verbindet am Ehesten wohl ihre Wut. Ansonsten ähneln sich die beiden Spielereihen nicht unbedingt. Aber es wäre natürlich trotzdem sehr spannend zu sehen, wie die Charaktere aufeinander reagieren und miteinander umgehen würden. Diesem Gedankenspiel und der Frage danach, wie Ellie wohl unter der Obhut von Kratos geworden wäre, geben sich diese Fan-Mashups hin. Das sieht nicht nur cool aus, sondern regt natürlich auch zu vielen weiterführenden Überlegungen an.

Fan-Art: Kratos aus God of War und Ellie aus The Last of Us 2 wären ein gutes Team

Darum geht's: Stellt euch mal vor, Statt Atreus wäre Kratos in God of War von Ellie aus The Last of Us begleitet worden. Hätte sich Ellie anders entwickelt? Wäre Abby überhaupt in der Lage gewesen, Kratos totzuschlagen und wie gut würden sich im Umkehrschluss wohl Atreus und Joel miteinander verstehen? Fragen über Fragen, die hier natürlich nicht beantwortet werden können.

Stattdessen bekommen wir aber immerhin einige sehr coole Bilder präsentiert, die die Welt von Kratos aus God of War mit der von Ellie aus The Last of Us 2 kollidieren lassen. Hier lässt Ellie ihrem Zorn freien Lauf und schwingt die Chaosklingen von Kratos. Allerdings macht sie damit keiner Walküre den Garaus, sondern einem Clicker. Die Mischung wirkt natürlich ziemlich spannend.

Hier könnt ihr euch die erste Bilder-Galerie ansehen:

Redditor DoomsdayDave geht aber noch einige Schritte weiter und verfrachtet auch die noch junge Ellie aus dem ersten The Last of US in die Welt von Kratos in God of War. Letzterer kämpft mit flammender Faust sogar gegen einen Clicker im Wald.

Hier seht ihr die zweite Bilder-Galerie:

Es wäre schon sehr amüsant gewesen, zu sehen, wie die trotzige Ellie mit dem grimmigen Kratos klarkommt – und umgekehrt. In den Kommentaren mutmaßen Fans, dass Joel mit Atreus wohl weniger Probleme haben würde.

God of War 2: Ragnarök soll irgendwann im Jahr 2022 erscheinen, einen festen Release-Termin gibt es für das nächste Abenteuer von Kratos und Atreus noch nicht. Ähnlich sieht es bei The Last of Us aus: Da kommt zwar eine HBO-Serie, ein Remake des ersten The Last of Us-Spiels und eigentlich auch noch eine Art Multiplayer-Spinoff zu The Last of Us 2, aber genaue Termine existieren für nichts davon.

Wie findet ihr die Bilder? Wie denkt ihr, würden die beiden miteinander klarkommen?