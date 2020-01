The Last of Us 2 - Artbook könnte Hinweis auf neues Gameplay-Feature liefern

Vor wenigen Tagen haben wir euch vom neuen The Last of Us 2-Artbook berichtet, das mit einem echt coolen Cover erscheint. Das Buch wird zudem mit einem separaten Konzeptbild veröffentlicht, das aktuell unter Fans für reichlich Spekulationen sorgt.

Das Bild zeigt unter anderem Ellie, die eine ganze Horde Infizierte vom Pferd aus mit einem Bogen bekämpft. Fans vermuten jetzt, dass wir auch in The Last of Us 2 vom Ross aus kämpfen werden.

Das Bild könnt ihr euch hier im Original und einer herangezoomten Version anschauen:

Bislang haben wir in Trailern lediglich Ellie und Dina auf Pferden durch eine schneebedeckte Landschaft reiten sehen. Da die Szenen auch Gameplay zeigten, werden wir also wie bereits im Vorgänger nicht nur zu Fuß unterwegs sein.

Ob wir jedoch auch vom Pferd aus kämpfen, das ist bislang noch nicht offiziell seitens Naughty Dog bestätigt. Daher solltet ihr die Informationen als Spekulation betrachten, die wir uns jedoch sehr gut vorstellen könnten.

The Last of Us 2 soll nach Verschiebung jetzt am 29. Mai 2020 exklusiv für die PS4 erscheinen. Alle Infos zum Spiel, wie die Andeutung einer PS5-Version der Entwickler, erfahrt ihr wie gewohnt hier auf GamePro.de

Würde diese Art von Kampf ins Spiel passen, was meint ihr?