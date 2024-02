The Last of Us 2-Macher wissen, wer den riesigen Leak verursacht hat - darum spoilerte ein Fan die ganze Welt

Die The Last of Us 2-Macher haben schwer unter den Leaks vor Release gelitten, jetzt gibt's mehr Infos.

The Last of Us 2 dreht die Story des ersten Teils auf links. Aber die größten Twists der Geschichte wurden vorab schon geleakt. Mit dem Ergebnis, dass die Entwickler*innen von Naughty Dog das Ganze als "schlimmsten Tag ihres Lebens" bezeichnen und sogar Morddrohungen bekamen. In einer neuen Doku erfahren wir jetzt weitere Hintergrund-Infos zu dem Leak: Er stammt von einem Fan, der ein bestimmtes Ziel damit verfolgte.

The Last of Us 2-Leak: Der Verantwortliche war ein Fan, der Naughty Dog zu einem früheren Release bewegen wollte

Worum ging es dabei? Knapp zwei Monate vor der Veröffentlichung von The Last of Us Part 2 gelangten haufenweise Cutscenes und Story-Details an die Öffentlichkeit, was den Entwickler*innen das Herz brach. Unter anderem wurde auch schon die größte und härteste Überraschung der gesamten Geschichte verraten – allerdings komplett ohne Kontext.

Garantiert ohne Spoiler ist dieser Trailer zum Remaster von TLOU2:

1:43 The Last of Us Part 2 - Der Launch-Trailer zum Remaster zeigt, was uns in der PS5-Version erwartet

Leaker war kein Naughty Dog-Mensch: Dass die Leaks nicht von einer Insider-Quelle und damit aus dem Hause Naughty Dog stammten, wurde bereits kurz nach der Veröffentlichung der Inhalte bekannt gegeben. Damals hieß es noch, der Leak gehe auf das Konto einer Hacker-Gruppierung.

Doku Grounded II ist da: In einer neuen Hintergrund-Dokumentation zur Entwicklung von The Last of Us Part 2 gehen die Verantwortlichen hinter dem Spiel jetzt noch etwas mehr ins Detail. Auch zum Thema Leaks: In dem zweistündigen Video (das ihr hier auf YouTube findet) wird jetzt noch einmal von Neil Druckmann bestätigt, dass der Leaker ein Fan war.

Er soll zum Zeitpunkt des Leaks zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein und bei seinen Eltern in den Niederlanden gewohnt haben.

Wie ist er an die Daten gekommen? Offenbar konnte sich der Naughty Dog- und The Last of Us-Fan durch eine Hintertür Zugang zu den internen Netzwerken des Entwicklerstudios verschaffen. So soll er an die Videos und Informationen gelangt sein.

Darum hat er es gemacht: Inhalte zu erlangen und sich anzusehen ist das Eine, sie dann aber auch noch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, eine ganz andere Hausnummer. Der Leaker und Fan soll diesen Schritt aber ganz bewusst gegangen sein und ein bestimmtes Ziel verfolgt haben.

Er wollte Naughty Dog dadurch so unter Druck setzen, dass sie The Last of Us 2 früher veröffentlichen. Das ist bekanntermaßen nicht gelungen, stattdessen hat der Leak aber unzählige Belästigungen, Morddrohungen und vieles mehr ausgelöst. Was wiederum zur Folge hat, dass Fans sich jetzt schon um die Abby-Darstellerin in der Serie sorgen.

Es bleibt spannend bei The Last of Us: Auch wenn der Standalone-Multiplayer-Ableger leider gecancelt wurde, gibt es in Zukunft trotzdem noch genug Bewegung im Franchise. Da wäre zum einen natürlich die heiß erwartete zweite Staffel der HBO-Verfilmung, wir könnten aber auch noch ein The Last of Us Part 3 sowie ein komplettes Spin-Off zu einer ganz bestimmten Figur bekommen.

Wie denkt ihr über den Leak von damals heute und könnt ihr die Beweggründe des Fans und Leakers irgendwie nachvollziehen?