The Last of Us-Serie: Fans machen sich Sorgen um die Abby-Darstellerin - 'Schützt sie vor dem Backlash!'

In The Last of Us 2 treffen Abby und Ellie aufeinander und das dürfte auch in der HBO-Serie so kommen.

The Last of Us wurde verfilmt und die Serie anschließend mit Lob überschüttet. Jetzt beginnt die Arbeit an Staffel 2 und ganz frisch wurde nun auch schon bekannt gegeben, wer die Rolle der Abby spielt. Das sorgt in weiten Teilen der Fan-Gemeinde für Begeisterung, weil die Schauspielerin einfach sehr gut passt. Andererseits fürchten auch jetzt schon einige Fans um das Wohlergehen der Darstellerin aufgrund der Ereignisse rund um das Spiel The Last of Us Part 2.

The Last of Us-Fans fürchten, dass es der Abby-Darstellerin der Serie genau wie der aus dem Spiel geht

Darum geht's: Endlich steht fest, dass Kaitlyn Dever tatsächlich für die HBO-Serie The Last of Us in die Rolle der Abby schlüpft. Die Schauspielerin war bereits für die Verkörperung von Ellie im Gespräch und Gerüchte munkelten schon eine ganze Weile, dass sie stattdessen wohl als Abby in Erscheinung treten wird. Hier findet ihr alle Infos:

Fans fürchten das Schlimmste: Jetzt, wo die Schauspielerin für Abby feststeht, machen sich in den Kommentaren bereits die ersten Menschen Sorgen um ihr Wohlergehen und "beten, dass sie nicht für das Spielen von Abby beschimpft wird".

Praying she doesn’t get abused for playing Abby — Chris🥱🏀😈 (@turduken21) January 9, 2024

Wo liegt das Problem? Eigentlich gibt es keins mit der Besetzung. Wenn da nicht das teilweise sehr toxische Fandom wäre. In der Vergangenheit ist es leider schon zu Morddrohungen, Beleidigungen, Sexismus und mehr gekommen. Ins Visier dieser "Fans" geriet im Zusammenhang mit The Last of Us 2 vor allem Laura Bailey. Sie hat Abby im Spiel verkörpert.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler und erklärt, wieso Abby bei manchen Fans so verhasst ist Darum ist Abby so unbeliebt: Als Rache-Reaktion darauf, dass Joel am Ende von The Last of Us ihren Vater erschossen hat, bringt Abby Joel brutal um. Und zwar schon relativ früh, am Anfang von The Last of Us Part 2. Das bedeutet, dass viele Fans, die den TLOU-Protagonisten durch Teil 1 in ihr Herz geschlossen hatten, sich so vor den Kopf gestoßen fühlten. Und im Verlauf der Geschichte spielen wir sogar Abby selbst.

Selbstverständlich steht noch gar nicht fest, wie genau die Serie mit den Ereignissen umgeht, die im zweiten The Last of Us-Spiel wichtig waren. Wir gehen aber stark davon aus, dass sich die grundlegende Entwicklung nicht allzu sehr von der Vorlage entfernt.

Das muss aber natürlich trotzdem nicht heißen, dass auch hier bei der HBO-Serie die Fans so heftig auf die Story reagieren, wie es beim Spiel der Fall war. Wir können nur hoffen, dass der Schauspielerin das Gröbste erspart bleibt und an die Vernunft der Fans appellieren.

Glaubt ihr, dass die Reaktionen anders ausfallen und denkt ihr, dass die grobe Story beibehalten wird?