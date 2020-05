Seit letzter Woche ist das Internet für The Last of Us 2-Fans ein heißes Pflaster. Nach einem großen Leak mehrer Zwischensequenzen, Gameplay-Videos und Story-Details wimmelt es nur so vor dicken Spoilern. Lange war unklar, wer für den Leak verantwortlich ist, wie es scheint hat Sony nun aber die Personen ausfindig gemacht, die hinter der Aktion stehen.

The Last of Us 2: Leaker sind bekannt, Sony setzt Untersuchung fort

Wie Polygon berichtet, haben Sony interne Untersuchungen des Leaks Erfolge erzielt. In einem Statement heißt es, dass die Leaker bekannt seien und dass sie weder mit Sony oder Naughty Dog in Verbindung stehen:

"Sony Interactive Entertainment hat die Personen identifiziert, die für die unauthorisierte Veröffentlichung von The Last of Us: Part 2-Assets verantwortlich sind. Sie stehen nicht mit naughty Dog oder SIE in Verbindungen. Wir sind nicht in der Lage, weitere Kommentare abzugeben, da die Informationslage weiterhin Teil einer andauernden Untersuchung ist."

Falscher Verdacht: Dass die Leaker nicht mit Naughty Dog in Verbindung stehen, ist durchaus eine wichtige Information. Nach dem Leak kam nämlich das Gerücht auf, dass hinter der Aktion ein ehemaliger Naughty Dog-Mitarbeiter steht, der aus Rache gehandelt habe. Im Zuge des Gerüchts geriet das Arbeitsklima bei Naughty Dog erneut unter Kritik.

Im März berichtete der ehemalige Kotaku-Reporter Jason Schreier über die Crunch-Phase von The Last of Us: Part 2 und betonte dabei die ungesunde Arbeitskultur bei Naughty Dog. Damit stehen die Uncharted-Macher längst nicht allein da, auch Rockstar Games-Entwickler berichteten von enormen Belastungen und unzähligen Überstunden.

Der Bericht eines Ex-Naughty Dog-Mitarbeiters, der The Last of Us 2 aus "Protest" leakt, wurde daher vielerorts aufgegriffen, obwohl das Gerücht nie bestätigt wurde. Nun wissen wir aber, dass jemand anderes dahinter steckt. Es ist aber mehr als unwahrscheinlich, dass Sony jemals die Namen der Leaker nennen wird.

In Folge der grassierenden Coronavirus-Pandemie wurde der Release von The Last of Us: Part 2 verschoben. Nach einiger Zeit ohne festen Termin, soll The Last of Us 2 nun am 19. Juni für die PS4 erscheinen. So lange müsst ihr euch also noch vor Spoilern in Acht nehmen.

Habt ihr die Spoiler bisher umschiffen können?