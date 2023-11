The Last of Us 2 enhüllt Orte der Lost Levels und Fans ahnen schon, was auf sie in der Kanalisation lauert

Die Missionsnamen der Lost Levels sind bekannt und es geht unter die Erde.

Die neuen Inhalte aus dem Remaster zu The Last of Us 2 werden mit jedem Tag konkreter. Nachdem wir gestern erfahren haben, was der neue Spielmodus No Return in Sachen Umfang bieten könnte, sind jetzt die Lost Levels an der Reihe.

Dank der PS Store-Produktbeschreibung des Remasters für PS5 wissen wir jetzt nämlich, was uns grob im bald spielbaren Cut Content erwartet. Und solltet ihr direkt an die schlimmsten und wortwörtlich rattigsten Orte denken, ihr werdet nicht enttäuscht. (via Sony)

Im Remaster geht's durch insgesamt drei "verschollene Level"

Was sind die Lost Levels überhaupt? Nie veröffentlichte Passagen, die einst vor Release aus dem Action-Adventure gestrichen wurden und jetzt ihren Weg samt Audio-Kommentaren von Naughty Dog zurück ins Spiel finden.

So heißen die Lost Levels: Jackson Party, Boar Hunt und Sewers

Kurze Vidoeschnippsel der Lost Levels seht ihr übrigens ab Minute 1:15 hier im Trailer:

1:50 The Last of Us Part 2 Remastered für PS5 mit neuem Modus angekündigt

Während bereits im Trailer oben kurz die Party in Jackson und Ellie auf Wildschweinjagd gezeigt wird, war das wohl spannendste Lost Level mit dem Namen Sewers (auf Deutsch: Kanalisation) noch gänzlich unbekannt.

In der Kanalisation lauert der Schrecken

An dieser Stelle eine milde SPOILER-WARNUNG zu Part 2. Kennt ihr aber das The Last of Us-Universum, dürfte euch durchaus bekannt sein, dass im Untergrund der nordamerikanischen Schauplätze die größten Schrecken lauern – und wir meinen nicht nur die furchteinflößenden Bloater, sondern auch so manch "heimelige" Ansammlung von Ratten.

Besagten Rattenkönig und welche Schrecken noch in "Sewers" lauern könnten, darüber wird bereits innerhalb der Community spekuliert und sich ein stückweit gegruselt. So schreibt Redditor GoldyZ90:

Ich freue mich wirklich nicht auf den Kampf gegen Cordyceps Pennywise

Redditor abellapa hat auch schone eine Vorahnung:

Ich frage mich, ob Ellie in der Kanalisation den Rattenkönig finden oder ihn genauer hören wird.

Das steckt im The Last of Us 2 Remaster

Rein technisch erwartet euch laut Naughty Dog natives 4K, verbesserte Ladezeiten, eine Implementierung der Dualsense-Features und eine Bildraten-Option für Fernseher mit VRR.

Inhaltlichen Mehrwert sollen der No Return-Modus und die oben genannten unfertigen und erstmals spielbaren "Lost Levels" bieten, die zudem mit einem Entwicklerkommentar versehen wurden. Hinzu kommt ein freier Gitarren-Modus, Bonus-Skins für Ellie und Abby, sowie einige Barrierefreiheitsoptionen, die wir bereits aus dem Remake zu Part 1 kennen.

Freut ihr euch schon auf die Lost Levels und was meint ihr, erfahren wir mehr über den Rattenkönig?