The Last of Us Part 2 bekommt ein PS5-Remaster mit besserer Grafik und einem saftigen FPS-Boost

Ellie zieht bald in mehr als 60 fps los.

The Last of Us Part 2 hat zwar vor Jahren schon einen 60 fps-Patch für die PS5 erhalten, in wenigen Wochen folgt jedoch ein Remaster, das unter anderem einen neuen Spielmodus mitbringt. In größerem Umfang wird aber auch an der Technik schraubt, zum Beispiel dürft ihr euch über eine deutlich höhere Framerate freuen.

Das sind die Anpassungen im Remaster

Naughty Dog hat in einem Blog-Post die Neuerungen vom PS5-Remaster von The Last of Us Part 2 vorgestellt. Für zehn Euro bekommt ihr:

einen Qualitätsmodus mit nativen 4K

eine freigeschaltete Framerate im VRR-Modus

höher aufgelöste Texturen

hochwertigere Schatten

flüssigere Animationen

mehr Umgebungsdetails auf größerer Distanz

schnellere Ladezeiten

DualSense-Support für haptisches Feedback und adaptive Trigger

Zusätzlich dazu gibt es einen erweiterten Foto-Modus, eine Survival-Option, die an Roguelikes erinnern soll, sowie Accessibility-Funktionen aus dem Remake des ersten Teils.

Hier hat Naughty Dog Letztgenannte im Trailer vorgestellt:

1:21 The Last of Us Part 1 stellt seine Barrierefreiheitsfunktionen vor

So groß könnte der Framerate-Boost sein

Insbesondere der VRR-Modus dürfte für Besitzer*innen moderner Fernseher interessant sein. Aufgrund der variablen Bildfrequenz eures TVs wird eine freigeschaltete Bildwiederholrate ein flüssigeres Spielgefühl erzeugen.

Das war auch schon bei vorherigen PS5-Exclusives der Fall:

Einen Hinweis darauf, wie viele Bilder pro Sekunde in The Last of Us Part 2 auf der Current Gen-Konsole möglich sind, liefert die PS5-Modding-Community. Seit einigen Wochen ist es möglich, die Framerate von PS4-Spielen auf modifizierten Exemplaren der aktuellen Generation freizuschalten, und das Racheepos ist ein guter Indikator dafür, was auf der PS5 machbar ist.

Diese Messung vom Hacker illusion0001 zeigt knapp 90 bis 120 fps:

Für solch hohe Werte wurde jedoch die Auflösung reduziert (von 1440p wie auch beim Remaster auf 1080p) und es fehlen die zusätzlichen Grafikdetails der Neuauflage. Da keinerlei Optimierungen von den Moddern vorgenommen wurden, ist aber auch denkbar, dass Naughty Dog noch ein paar Zähler mit passgenauen Verbesserungen herausholt und tatsächlich auf solch eine fps-Spanne kommt.

Die technisch aufwendigere Neuauflage vom ersten The Last of Us hat immerhin gut 80 bis 90 fps auf der PS5 in VRR erreicht, zumindest diese Marke sollte also auch das Part 2-Remaster knacken.

Hier hatten wir Teil 1 im Test für die PS5:

Eine ordentliche Stange an Neuerungen zum kleinen Preis

Im Vergleich zum 60 fps-Patch von 2021 bringt das Remaster von The Last of Us Part 2 etliche Anpassungen mit, die auf dem Papier nicht verkehrt klingen. Wie stark ausgeprägt die Verbesserungen in Relation zum Original sind, wird sich aber erst noch zeigen müssen.

Auch fragen wir uns, welche Framerate im Qualitätsmodus des Zweier-Remasters angestrebt wird. Diese Informationen wurde nämlich in der offiziellen Ankündigung ausgespart und vielleicht ist das Fehlen ja ein Hinweis darauf, dass wir Part 2 in 4K bei 30 als auch 40 fps genießen können.

Und was ist mit den Trophäen? Wird es neue geben? Spätestens zum Release am 15. Januar 2024 wissen wir dann wohl mehr.

Worauf wird eure Wahl fallen? Präferiert ihr 40 fps bei 4K oder doch lieber einen Leistungsmodus mit freigeschalteter Framerate?