Für neuen The Last of Us 2-Modus wurden ganze 12 Level entwickelt, sagt Entwickler

Der neue Roguelike-Modus No Return könnte einiges an Umfang bieten.

Ab dem 19. Januar könnt ihr eure PS4-Version von The Last of Us 2 für zehn Euro in das frisch angekündigte Remaster umwandeln, das neben grafischen Verbesserungen auch inhaltlich so manch Interessantes zu bieten hat. Darunter unter anderem den neuen Spielmodus No Return, in dem wir mit vielen Figuren aus dem Action-Adventure schleichend oder mit purer Gewalt ums virtuelle Überleben kämpfen.

Einen ersten Hinweis darauf, wie umfangreich der Roguelike-Modus werden könnte, hat jetzt ein ehemaliger QA-Tester von Naughty Dog über sein LinkedIn-Profil gegeben. (via Gamesradar)

No Return könnte ordentlichen Umfang bieten

Vom wem stammen die Infos? Von Colin Freeman, der als QA-Tester direkt an der Entwicklung des Roguelike-Modus von The Last of Us 2 Remastered beteiligt war.

Das wird konkret gesagt: In seiner LinkedIn-Bio gibt Coleman unter anderem an, dass er KI-Dialoge für 12 unterschiedliche "Level Layouts" von No Return entworfen, implementiert und getestet hat.

An dieser Stelle allerdings die wichtige Einordnung, dass getestete Inhalte nicht automatisch im später veröffentlichten Modus beziehungsweise Spiel erscheinen. Wie die spielbaren "Lost Levels" im Remaster gut veranschaulichen, werden im Zuge der Entwicklung ab und an Inhalte nachträglich gestrichen – der sogenannte Cut Content.

Darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage nach der Größe der einzelnen Level und auch, ob wie in Roguelikes und Roguelites üblich, mit prozedural generierten Umgebungen gearbeitet wurde, oder die Level in No Return statisch sind. All das können wir euch sicher bald beantworten, wenn wir den Modus selbst testen konnten.

Wie der oben eingebundene Tweet von Look for the Light zudem bestätigt, könnt ihr euch durch den Modus wohl unter anderem mit Dina, Jesse und Tommy durchschlagen, die ihr vorab allerdings freischalten müsst.

Das steckt im The Last of Us 2 Remaster

Rein technisch erwartet euch laut Naughty Dog natives 4K, verbesserte Ladezeiten, eine Implementierung der Dualsense-Features und eine Bildraten-Option für Fernseher mit VRR.

Inhaltlichen Mehrwert sollen der No Return-Modus und die oben genannten unfertigen und erstmals spielbaren "Lost Levels" bieten, die zudem mit einem Entwicklerkommentar versehen wurden. Hinzu kommt ein freier Gitarren-Modus, Bonus-Skins für Ellie und Abby, sowie einige Barrierefreiheitsoptionen, die wir bereits aus dem Remake zu Part 1 kennen. Darunter beschreibendes Audio.

Freut ihr euch schon auf den neuen Spielmodus und von welchem Umfang geht ihr aus?