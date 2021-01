The Last of Us 2 überholt The Witcher 3 bei den eingeheimsten Awards

The Last of Us Part 2 ist nicht unumstritten, zählte aber trotzdem - oder gerade deswegen - zu den besten Spielen des vergangenen Jahres. Dementsprechend konnte das Actionspiel für PS4 bereits sehr viele Awards gewinnen. Inzwischen sogar mehr als The Witcher 3. Das geht aus der Website gameawards.net hervor. Die Website trägt alle Awards zusammen, die Spiele von Magazinen, Webseiten und auch durch Leserauszeichnungen gewinnen können.

Wie GameAwards aufzeigt, gewann The Last of Us Part 2 inzwischen 261 Awards. Damit übertrumpft es den bisherigen Spitzenreiter The Witcher 3, welcher der Website zufolge 2015 260 Awards gewann. Das ist zwar ein knapper Sieg, aber dennoch setzt sich Naughty Dogs Actionspiel damit an die Spitze.

Awards bis zum Jahr 2003: Interessant sind auch die Gewinner der vergangenen Jahre. Zu diesen gehören Death Stranding in 2019, God of War in 2018 und The Legend of Zelda: Breath of the Wild in 2017. Ihr könnt bis ins Jahr 2003 zurückgehen. Damals machte Star Wars: Knights of the Old Republic das Rennen als meistprämierter Titel.

The Last of Us Part 2 wurde auch von den Fans zum Game of the Year gewählt:

Ein heftig kritisiertes Spiel, das die meisten Awards gewann

Naughty Dog hat alles richtig gemacht: The Last of Us Part 2 mag ein umstrittenes Spiel sein. Storys sind einfach Geschmackssache. Dennoch zeigen die vielen Awards, dass Naughty Dog hier durchaus etwas richtig gemacht hat. 261 Auszeichnungen sind schon eine Hausnummer. Da diese international vergeben wurden, kam das Actionspiel also in mehreren Ländern der Welt sehr gut an.

Mal sehen, welches Spiel im Jahr 2021 dann die meisten Auszeichnungen gewinnen kann. Das Jahr ist noch lang und es stehen einige Veröffentlichungen an.

Könnt ihr nachvollziehen, dass The Last of Us Part 2 viele Awards gewinnen konnte? Oder versteht ihr das überhaupt nicht?