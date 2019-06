The Last of Us 2 gibt ein neues Lebenszeichen: Komponist teilt Stück

Naughty Dogs neuester Streich The Last of Us: Part 2 wartet nach wie vor auf einen Release-Termin sowie einen neuen Trailer. Das letzte (und erste) Gameplay-Material liegt schließlich bereits ein Jahr zurück. Wirklich handfeste Infos zum kommenden Sequel von The Last of Us bekommen wir auch heute nicht - dafür aber immerhin ein kleines, musikalisches Lebenszeichen.

Hört euch das neue Musikstück aus dem The Last of Us 2-Soundtrack an

Der bereits aus dem Original bekannte Komponist Gustavo Santaolalla hat nämlich ein brandneues Musikstück aus dem Soundtrack des PS4-Spiels auf seinem persönlichen Instagram-Profil geteilt. Unten könnt ihr es euch anhören.

Wie bereits vom ersten Teil gewohnt dürfen wir damit den melancholischen Gitarrenklängen des argentinischen Musikers lauschen, die zur besonderen Atmosphäre von TLoU (2) beitragen.

The Last of Us: Part 2 erscheint exklusiv für die PS4. Einem neuen Gerücht zufolge soll das Sequel Anfang 2020 erscheinen.

Gameplay, Story und mehr

Alle bekannten Infos zu The Last of Us 2

Wie findet ihr das veröffentlichte Musikstück?