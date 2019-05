The Last of Us 2-Release wurde angeblich auf 2020 verschoben

Der Release-Termin von The Last of Us: Part 2 ist das vermutlich größte Rätsel, dass die Fans des Spiels beschäftigt. Einem spanischen Magazin zufolge sollte es in dieser Woche eine State of Play von Sony zur Fortsetzung geben, allerdings gibt es bisher keine weiteren Anzeichen dafür.

Viele Gerüchte drehten sich um einen Release im Herbst 2019, auch wenn dieser Zeitraum nie offiziell bestätigt wurde. Laut Kotaku-Autor Jason Schreier sei dies auch der ursprüngliche Plan gewesen. Allerdings wurden die Pläne von Naughty Dog verändert und der Release verschoben, so Schreier.

Demnach wäre der neue, geplante Release im Frühjahr 2020, womöglich im Februar. Woher er diese Informationen hat, verrät er nicht. Allerdings ist Schreier für seine weitreichenden Kontakte in verschiedene Entwicklerstudios bekannt und glänzt regelmäßig mit (wahrem) Insider-Wissen.

Trotzdem ist ein Statement von ihm natürlich keine Garantie. Heute soll mit Death Stranding ein weiterer PS4-Exklusivtitel enthüllt werden, der dementsprechend ebenfalls in den nächsten Monaten erscheinen dürfte. Ein gleichzeitiger Release beider Spiele scheint unwahrscheinlich.

Unabhängig davon sind die Arbeiten an Last of Us 2 schon recht weit fortgeschritten. Naughty Dog hat im April bekannt gegeben, dass alle Motion Capture-Aufnahmen erfolgreich abgeschlossen wurden.

Looks like Death Stranding is about to get announced for a November release. The Last of Us 2 was also planned for fall 2019 but I actually just heard it got bumped to early 2020, possibly February? Either way, wild final year for PS4 https://t.co/wh6kimA73b