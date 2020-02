The Last of Us 2: Die aktuell besten PS4-Themes & Gratis-Wallpaper

Ihr wollt eure PS4 mit Designs und Wallpaper zu The Last of Us Part 2 schmücken? Wir haben alle aktuellen PS4-Themes (kostenlos und kostenpflichtig) für euch gesammelt. Außerdem findet ihr hier eine Reihe schöner Screenshots aus dem postapokalyptischen Abenteuer, die ihr als PS4-Wallpaper oder PC-Wallpaper einstellen könnt.

Inhaltsverzeichnis:

Die besten PS4-Themes zu The Last of Us 2

Wie ändere ich mein PS4-Theme? Die Themes müsst ihr zunächst im PS Store herunterladen, entweder direkt über eure PS4 oder über den Browser. Geht einfach über die Einstellungen und dann zu "Design auswählen". Habt ihr euch ein Theme heruntergeladen, taucht es hier auf und kann simpel via Knopfdruck eingerichtet werden.

Das brennende Auto

Gratis für alle PS4-Spieler

Dateingröße: 24,25 MB

Link zum Store

Im Grunde funktioniert das dynamische Theme wie ein gemütliches Lagerfeuer. Es knistert, lodert und sorgt für eine gemütliche Atmosphäre. Nur dass hier eben ein Auto brennt und die Besitzer vermutlich von Banditen verschleppt oder von Clickern zerfleischt wurden...

Outbreak Day-Design 2019

Gratis für alle PS4-Spieler

Größe: 27,92 MB

Link zum Store

Zum Outbreak Day am 26. September 2019 veröffentlichte Naughty Dog ein neues kostenloses The Last of Us 2-PS4-Design. Diesmal wird die grimmig drein guckende Heldin Ellie abgebildet. Übrigens dasselbe Bild, das auch das Cover des Action-Adventures ziert.

Ellie-Theme

2,99 Euro

Größe: 39.06 MB

Link zum Store

Das Ellie-Theme kostet mittlerweile zwar 2,99 Euro, ist aber ziemlich cool: Es zeigt die Heldin des Spiels mit einem Jagdgewehr im Wald. Im Hintergrund ertönt leise bedrohliche Musik, da kommt man doch gleich in Pilzmutanten-Metzel-Stimmung.

Die besten Wallpaper zu The Last of Us 2

Schon seit einer ganzen Weile (genauer seit PS4-Update 4.50) können wir jedes beliebige Foto und jeden beliebigen Screenshot als PS4-Wallpaper festlegen.

Und mittlerweile hat Naughty Dog etliche schicke offizielle Bilder zu The Last of Us 2 parat, von denen sich einige besonders als Hintergrund eignen. Die könnt ihr euch einfach herunterladen und dann auf eure PS4 übertragen. Wie das geht, erklären wir weiter unten.

Ellie im Schnee (4K):

Ellie vor zerstörter Siedlung (4K):

Ellie bei der WLF (4K):

Ellie auf der Party (4K):

Ellie im Wald (4K):

Ellie auf dem Pferd (1920x1080):

Noch mehr Screenshots findet ihr in unserer Galerie:

The Last of Us: Part 2 - Screenshots ansehen

So erstellt ihr euch ein PS4-Custom Wallpaper

Das ausgewählte Bild darf die Auflösung von 1920x1080 (PS4) beziehungsweise 3860x2160 (PS4 Pro) nicht übersteigen.

Erstellt auf einem USB-Stick auf der obersten Ebene einen Ordner mit dem Titel "IMAGES" und packt eure Bilder dort hinein. Steckt den USB-Stick in die PS4. Über das Einstellungsmenü wählt ihr dann "Designs" und folgt anschließend dem Pfad "Design auswählen und dann "Benutzerdefiniert". Über die Bildauswahl könnt ihr euren Favoriten aktivieren und das Bild auf Wunsch mit den Analogsticks anpassen. Fertig!

Ihr wollt noch mehr PS4-Gratis-Themes & Wallpaper?

The Last of Us 2 erscheint am 29. Mai 2020 exklusiv für PS4, sofern es nicht noch einmal verschoben wird (was wir nicht hoffen wollen). Ein PS5-Release von The Last of Us 2 ist übrigens nicht ausgeschlossen.

Welche Designs gefallen euch am besten?