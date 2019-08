Offiziell erscheint The Last of Us: Part 2 als PS4-Exklusivspiel. Weil wir nun aber so lange nichts mehr von Naughty Dogs kommendem Action-Adventure gehört haben, fragen sich mittlerweile viele Fans verstärkt, ob es nicht zusätzlich auch für Sonys Next-Gen-Konsole auf den Markt kommen wird. Bestätigt hat das Sony bislang zwar nicht, laut eines aktuellen Gerüchts sei der PS5-Release des Sequels aber sicher.

Und nicht nur das: The Last of Us 2 soll angeblich als Vorzeigespiel erscheinen, dass zur Schau stellen soll, was die PS5 auf dem Kasten hat.

The Last of Us 2 soll uns visuell umhauen

Woher kommt das Gerücht? Von einem Reddit-User namens TheTom8. Der will mögliche Insider-Informationen zu The Last of Us 2 von Dritten erhalten haben, zu den eigentlichen Quellen habe er laut eigenen Angaben allerdings keinen Kontakt.

Folgende Infos solltet ihr also mit Vorsicht genießen - völlig abwegig klingen sie jedoch nicht. Zudem decken sich die Angaben teils sogar mit früheren Aussagen von Naughty Dog.

Was wird jetzt zu The Last of Us 2 gesagt?

Sony benutze The Last of Us 2 während des PS5-Reveals, um die Hardware-Power der Next-Gen-Konsole zu zeigen

The Last of Us 2 sei das größte Spiel in der Geschichte von Naughty Dog. Das entspricht in etwa der Aussage des Joel-Sprechers Troy Baker, der das Sequel vor einigen Wochen als bisher ambitioniertestes Naughty Dog-Spiel anteaste

The Last of Us 2 soll eine "unglaubliche und atemberaubende Optik" bieten, insbesondere dynamische Lichteffekte und "bisher ungesehene grafische Details" sollen dabei zum Einsatz kommen. Das passt zur vagen Info eines Naughty Dog-Animators, der Anfang des Jahres von einem technischen Meilenstein in Bezug auf TloU 2 sprach.

Die Mimik der Charaktere sei wesentlich komplexer animiert als in Uncharted: The Lost Legacy

Die Übergänge zwischen Cutscene und Gameplay seien so fließend wie in kaum einem anderen Spiel zuvor gesehen

Insbesondere an Heldin Ellie habe das Team hart gearbeitet und das Gameplay soll dafür sorgen, dass wir uns im Überlebenskampf ständig angespannt fühlen

The Last of Us 2 für PS5 - Wie wahrscheinlich ist das?

Kein PS5-Exklusivspiel: The Last of Us 2 erscheint definitiv für die PS4 und wird kein PS5-Exklusivspiel. Das auf der E3 2018 gezeigte Gameplay lief auf der PS4 Pro. Naughty Dog entwickelt das Action-Adventure also für die aktuelle Sony-Konsole.

Im Januar 2019 veröffentlichten die PlayStation-Macher ein Highlight-Video, das sich auf kommende Blockbuster für die PS4 konzentriert. Neben Days Gone und Ghost of Tsushima wird dort The Last of Us: Part 2 gezeigt.

Cross-Gen-Release? Wahrscheinlicher dürfte es hingegen sein, dass The Last of Us: Part 2 entweder als Cross-Gen-Spiel aufschlägt. Aktuell rechnen wir mit einem The Last of Us 2-Release im Jahr 2020, die PS5 könnte ebenfalls im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Sony das Action-Adventure sowohl für die PS4 als auch für die PS5 herausbringt.

Vor Kurzem zeigte Sony übrigens neues Gameplay zu The Last of Us 2, das sich jedoch nur ausgewählte GameStop-Mitarbeiter anschauen durften.

