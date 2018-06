The Last of Us: Part 2 überzeugt im Trailer von der E3 2018 nicht nur durch das gezeigte Gameplay an sich. Auch die Grafik sorgt für einige herunterklappende Kinnladen, insbesondere die detaillierten Gesichtsanimationen. Dass es im fertigen Spiel Grafik-Downgrades geben wird, müssen wir laut dem Entwickler Naughty Dog aber nicht befürchten.

E3-Trailer zeigt PS4 Pro-Grafik in Echtzeit

TLOU 2-Level Designerin Emilia Schatz erklärt in einem Interview mit JeuxActu, dass wir keine Downgrades fürchten müssen. Was auf der E3 im Gameplay-Trailer zu sehen war, soll genau so in Echtzeit auf einer PS4 Pro berechnet worden sein. Diese Grafikpracht werde auch erhalten, ohne sie zu beschneiden oder einzuschränken.

Downgrade für normale PS4?

Dabei scheint es allerdings nur um die PS4 Pro zu gehen. Wer eine normale PS4 besitzt, muss sich wohl durchaus darauf gefasst machen, dass The Last of Us 2 auf dem älteren Gerät nicht so hübsch aussehen und/oder weniger flüssig laufen wird, als es im E3-Trailer der Fall ist.

The Last of Us: Part 2

Alles, was wir bisher über das Sequel wissen

Entwicklung läuft schon seit Teil 1

Laut Emilia Schatz befindet sich The Last of Us: Part 2 bereits seit einiger Zeit in der Entwicklung. Und zwar schon seit dem Ende der Arbeiten am ersten Teil. Für die Entwicklung von Uncharted 4 und The Lost Legacy seien die Menschen des kleinen TLOU 2-Teams zwischenzeitlich abgezogen worden, um anschließend wieder zurückzukehren.

Emilia Schatz arbeitet seit 2010 bei Naughty Dog und hat bereits an Uncharted 3, The Last of Us, Uncharted 4 und jetzt an TLOU 2 mitgewirkt.

Wie denkt ihr über die Grafik & angeblich nicht kommende Downgrades?

