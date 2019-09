The Last of Us 2-Trailer zeigt erstmals Joel & Releasetermin

Sony hat endlich die Katze aus dem Sack gelassen und den Releasetermin von The Last of Us: Part 2 verraten. Am 21. Februar 2020 werden wir Ellie begleiten, wie sie Jagd auf Clicker und menschliche Feinde macht. Und ja - auch Joel wird dabei sein. Der Protagonist aus Teil 1 wurde endlich ganz offiziell mit einem Trailer eingeführt.

The Last of Us 2 - Die letzten Fragen sind geklärt

Aber auch im neuesten The Last of Us 2-Clip ist Joel nur kurz zu sehen, wie er Ellie davor bewahrt, von einer Gruppe Feinden entdeckt zu werden. Und offenbar scheint nichts allzu Großes zwischen den beiden zu stehen, denn Joel macht schnell klar, dass er da ist, um Ellie zu helfen.

Aber auch sonst ist der neue Trailer zu Naughty Dogs kommenden PS4-Blockbuster sehr interessant für Fans. Wir bekommen Infizierte zu sehen, Ellie darf auf einem Pferd reiten und wir erfahren etwas mehr über die Hintergrundgeschichte des Spiels. Offenbar verschwindet Dina, die Freundin von Ellie, nämlich und es liegt an uns, ihre Spur zu finden.

Auch Tommy, der Bruder von Joel, der schon in Teil 1 eine wichtige Rolle gespielt hat, ist wieder mit von der Partie. Allerdings versucht er, Ellie davon abzuhalten, ihre gefährliche Mission zu beginnen.

The Last of Us: Part 2 erscheint am 21. Februar 2020 exklusiv für PS4.