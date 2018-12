The Last of Us 2 - Scherz oder Wahrheit: Verrät Indie-Spiel den Release?

Vor wenigen Stunden wurde bei der Preisverleihung der Game Awards 2018 eine Konsolenversion vom Indie-Hit The Standley Parable angekündigt.

Falls ihr euch jetzt fragt, was das Ganze mit The Last of Us 2 zu tun hat, dann solltet ihr definitiv einen Blick in den folgenden Trailer werfen:

Was ist zu sehen?

Das Video ist in erster Linie eine Ankündigung von The Stanley Parable für Konsolen. Direkt zu Beginn geht der bekannte Sprecher des Spiels auf die vielen Nominierungen bei den Game Awards im Jahr 2013 ein, von denen ein Großteil der Preise an ein ganz bestimmtes Spiel gingen. Exakt, die Rede ist von Naughty Dogs Meisterwerk The Last of Us.

Die nächsten Szenen widmen sich dem Release des Indie-Hits für Konsolen inklusive neuer Inhalte. Am Ende des Trailers wird bekannt, dass das Spiel 2019 in der Ultra Deluxe-Edition erscheint. Doch damit nicht genug.

Brutalität in Last of Us 2

Kann Naughty Dogs Spiel ein Kommentar auf Gewalt sein?

Verrät Ende des Trailers TLoU2-Release?

Kurz bevor der Trailer endet meldet sich nochmals die Stimme des Sprechers mit folgenden Worten:

"What do you mean The Last of Us 2 is also coming out next year?

Was meinst du damit, dass The Last of Us 2 auch im nächsten Jahr erscheint"

Zwar kann es sich bei der Aussage um den TLoU2-Release 2019 nur um einen Scherz von Entwickler Galactic Cafe handeln, ausgeschlossen ist eine Veröffentlichung im kommenden Jahr jedoch nicht.

Release möglich! Schaut man sich die Release-Liste von Naughty Dog aus den vergangenen zwei Jahrzehnten an, so gab es zwischen zwei Spielen nie eine Lücke die größer war als zwei Jahre:

Auf Sonys offiziellem Youtube-Kanal ist das Spiel ebenfalls mit einem Release für 2019 angegeben. Es könnte also etwas dran sein.

Reaktion der Fans: Auf Reddit ruft die Aussage unterschiedliche Reaktionen hervor. Während viele Fans an einen Release im kommenden Jahr glauben, hält User paxbanana die Aktion vielmehr für einen geschickten Marketing-Gag:

"Ich bin mir sicher, sie bekommen durch diese Aktion eine ganze Menge Views."

Auch User timeny traut der Sache nicht:

"Naughty Dog wird diese Nachricht selbst verkünden und ich bezweifel stark, dass irgendjemand außerhalb der Entwickler und Sony über den Release Bescheid weiß. "

Ob es letzten Endes stimmt oder nicht, der Joke ist den Indie-Entwicklern definitiv gelungen. Sollten wir mehr Informationen zum neuen Blockbuster von Naughty Dog haben, werden wir euch selbstverständlich darüber informieren.

The Game Awards 2018

Alle wichtigen News und Trailer

Was meint ihr, erscheint The Last of Us 2 bereits 2019?