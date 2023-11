Doppelt Platin für The Last of Us 2: Mit dem Remaster gibt's die Trophäen der PS4-Version gratis

Habt ihr in der PS4-Version von The Last of Us Part 2 schon Platin, müsst ihr es euch im Remaster wohl nicht noch einmal holen.

Eine ganze Weile wurde schon gemunkelt, jetzt ist das PS5-Remaster zu The Last of Us Part 2 endlich offiziell. Das bringt neben aufgehübschter Grafik auch einige neue Inhalte zusammen mit einem komplett neuem Spielmodus – bei dem es sich allerdings nicht um den Multiplayer, sondern einen neuen Roguelike-Modus handelt.

Besitzt ihr das Spiel bereits für PS4, kann sich das Upgrade also dennoch lohnen. Nicht nur kostet das nicht allzu viel, ihr könnt auch eure Spielstände übernehmen. Für Platin-Jäger*innen bedeutet das dann direkt Gratis-Trophäen.

The Last of Us 2 Remastered: Upgrade von der PS4-Version gibt euch auch Trophäen

Eigentlich ist das Remaster zu TLoU Part 2 ein Vollpreistitel. Besitzt ihr allerdings bereits das Original für die PS4, könnt ihr einfach auf das Remaster upgraden. Das kostet dann nur 10 US Dollar, also umgerechnet etwa 10 Euro.

1:50 The Last of Us Part 2 Remastered für PS5 mit neuem Modus angekündigt

Damit könnt ihr dann nicht nur auf die neuen Inhalte des Remasters zugreifen, sondern müsst auch nicht komplett von vorn anfangen. Wie Naughty Dog nämlich bereits bestätigt hat, könnt ihr eure Speicherstände vom Original einfach auf das Remaster übertragen. Neben dem Fortschritt werden so auch Trophäen übertragen.

Der X-Kanal (ehemals Twitter) von PlayStation UK teast hier selbst an, dass ihr damit auch sofort die Platin bekommt, wenn ihr sie euch im Original bereits verdient hattet. Eine freudige Nachricht für alle Platin-Jäger*innen!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Interessanterweise dürfte das bedeuten, dass der neue Roguelike-Modus "No Return" dann keine eigenen Trophäen bekommt. Alternativ könnte er aber auch ähnlich wie bei Multiplayer-Modi in anderen Spielen eine eigene Trophäen-Liste erhalten, die keinen Einfluss auf Platin im Singleplayer hat – on das tatsächlich so ist, müssen wir aber noch abwarten.

Das ist neu im Remaster

Neben dem neuen Roguelike-Modus stecken aber noch einige andere Neuerungen im Remaster. So könnt ihr im freien Gitarrenmodus nach Belieben Musik spielen und mit den "Lost Levels" unfertige Level erkunden, die es so nicht ins Spiel geschafft haben. Außerdem wird es neue Kostüme, Barrierefreiheits-Optionen und einen Director's Commentary geben.

Das Remaster zu The Last of Us Part 2 erscheint am 19. Januar 2024 für die PS5.

Wünscht ihr euch noch neue Trophäen für das Remaster?