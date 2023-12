The Last of Us 2 Remastered: So viel zusätzliche Spielzeit könnt ihr aus den neuen Inhalten rausholen

Im Remaster zu The Last of Us Part 2 steckt mehr Spielzeit als im Original.

The Last of Us Part 2 bekommt bald sein Remaster für die PS5. Neben verbesserter Grafik und Performance sollen auch neue Inhalte eine Neuauflage knapp dreieinhalb Jahre nach dem ursprünglichen Release rechtfertigen.

Wir konnten den neuen Roguelike-Modus No Return bereits in unserer Preview anspielen und mit Game Director Matthew Gallant sprechen. Demnach bietet das Remaster zwar mehr Spielzeit als das Original, aber ihr braucht bei No Return keinen endlosen Modus erwarten.

So viel Spielzeit bieten No Return, Lost Levels und Co.

Insgesamt bietet das Remaster drei umfangreiche neue Inhalte, die ihr spielen könnt: Den Roguelike-Modus No Return, die Lost Levels und den freien Gitarren-Modus – letzterer ist natürlich ein vollkommen offener Modus, bei dem ihr nichts freischalten oder abschließen könnt.

Was euch sonst noch an Neuerungen erwartet, zeigt auch der Trailer:

1:50 The Last of Us Part 2 Remastered für PS5 mit neuem Modus angekündigt

Anders sieht es dagegen bei No Return aus. Auf unsere Frage, ob der Modus theoretisch unendlich Spielzeit bietet oder man nach 20 Stunden bereits alles erlebt habe, gibt der Game Director eine deutliche Antwort:

"Es hängt vom Skill-Level ab, aber 20 Stunden ist eine ziemlich gute Schätzung dafür, wie lange es dauert, alle Herausforderungen zu beenden und alle Inhalte und Trophäen freizuschalten."

Obwohl No Return nämlich ein Roguelike-Modus ist, gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Maps, Modifikatoren und Gegner-Typen, die zufällig kombiniert werden können. Zumindest gibt es mit den Daily Challenges aber auch noch eine täglich wechselnde Herausforderung, die ihr über längere Zeit spielen könnt. Hier absolvieren alle Spieler*innen einen identischen Run und können dann ihre Punktzahl im Online-Leaderboard vergleichen.

Das soll zusätzliche Langzeitmotivation bieten, wie Matthew Gallant erklärt:

"Ich denke, es wird Spieler*innen über längere Zeit anspornen, einen guten Score zu bekommen. [...] Du gehst einfach rein, spielst deinen Daily Run und guckst, wie gut du dich schlägst. Ein Run am Tag kann ein spaßiger Weg sein, den Modus zu nutzen."

Zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Lost Levels, bei denen ihr drei unfertige Level mit zusätzlichen Kommentaren der Entwickler*innen erkunden könnt. Von der Größe her fallen sie aber eher überschaubar aus. Je nach Level könnt ihr ungefähr 10 Minuten umherstreifen, ehe ihr alles gesehen habt.

The Last of Us Part 2 Remastered erscheint am 19. Januar 2024 für die PS5. Besitzt ihr die PS4-Version bereits, könnt ihr für überschaubare 10 Euro auf das Remaster upgraden.

Was sagt ihr zur zusätzlichen Spielzeit, ist sie euch den Aufpreis des Remasters wert?