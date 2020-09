Die Begeisterung für Spiele äußert sich bei vielen Fans auch über Poster, Sammelfiguren, Plüschtiere und anderes Merchandise. Schuhe im passenden Gaming-Look gehören auch das eine oder andere Mal dazu. Zu Naughty Dogs PS4-Hit The Last of Us 2 gibt es jetzt auch ein Paar Sneaker, die es allerdings so kein zweites Mal gibt, da sie in mühevoller Handarbeit von einem Künstler designt wurden.

Ellie ziert jetzt ein limitiertes Paar Sneaker

Die speziellen The Last of Us 2-Sneaker, die ihr unten im Video sehen könnt, sind das Ergebnis des Hamburger Künstlers "Sneaker Surgery", der Sneaker customized. Im Auftrag von PlayStation DACH fertigte er das limitierte Einzelpaar an, das Ellie und den The Last of Us Part 2-Schriftzug zeigt. Leider handelt es sich dabei um ein Sammlerstück, das nur über ein Gewinnspiel erhältlich ist. Wer diese besonderen Sneaker also haben will, braucht also sehr viel Glück.

In diesem Video könnt ihr sehen, wie "Sneaker Surgery" Schritt für Schritt die Sneaker im The Last of Us 2-Design anfertigt:

Nicht die ersten Videospiel-Sneaker

The Last of Us 2 ist natürlich nicht das erste Videospiel, dass mit eigenen Sneakern um die Ecke kommt. Bereits diverse andere Spiele erhielten Treter durch Kollaborationen oder Custom-Designs, die besonders für Fans interessant sind.

Neben Pokémon-Sneaker, Destiny-Boots und Schuhen im PS1-Look erhielt jetzt auch Super Mario zum 35. Jubiläum in Zusammenarbeit mit Puma seine eigenen Sneaker:

Wie gefällt euch der The Last of Us 2-Sneaker? Würdet ihr die Schuhe wirklich tragen, oder lieber sicher aufbewahren? Was haltet ihr von Schuhen im speziellen Gaming-Design?