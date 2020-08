The Last of Us 2 - "Aggressive Stealth"-Ellie tötet effektiv und stylisch

Das Überleben in The Last of Us Part 2 ist je nach Schwierigkeitsgrad kein Zuckerschlecken. In der Postapokalypse können die Infizierten und menschlichen Gegnern ganz schön nervenaufreibend sein. Vor allem in den höheren Schwierigkeitsgraden ist Können gefragt. Der australische YouTuber SmvR demonstriert, wie er aggressiv, aber effektiv mit Ellie kämpft, was gleichzeitig auch sehr stylisch aussieht.

Spoilerwarnung: Das erwähnte Gameplay bezieht sich auf einen sehr späten Abschnitt in The Last of Us Part 2 und beinhaltet Szenen, die die Story spoilern.

The Last of Us 2-Spieler lässt Gegnern keine Chance

Anfänglich schleicht er sich aggressiv durch den hinteren Abschnitt von "Ins Inland" und geht in "Resort" weiter effektiv auf Gegnerjagd. Dabei ist seine Spielweise nicht nur schnell und effektiv, sondern sieht auch beeindruckend aus. Wie im Flow bewegt er Ellie durch die Welt, springt sogar aus der Luft gezielt auf Gegner, setzt Waffen gekonnt ein und lässt so niemanden eine Chance. Ellie mutiert zu einer Kampfmaschine.

Gameplay-Einstellungen: In der Videobeschreibung gibt SmvR an, dass er das Gameplay ohne Controller-Zubehör gespielt hat. Der Schwierigkeitsgrad war auf "Überlebender +" eingestellt und die Target Lock-On-Funktion hatte er deaktiviert. Allerdings gibt er auch zu, in vorherigen Kapiteln mit der Schwierigkeit "Sehr leicht" ausreichend Ressourcen gesammelt zu haben, um mit Ellie in Santa Barbara so überhaupt spielen zu können.

Hier könnt ihr sehen, wie Ellie in Santa Barbara einen nach dem anderen fertig macht:

Wie schwer ist der Schwierigkeitsgrad "Überlebender"? "Überlebender" ist nicht der schwerste Grad in The Last of Us 2. Mit "Erbarmungslos" kommen die Spieler*innen noch mehr ins Schwitzen. Das ultimative Hardcore-Erlebnis ist aber eindeutig "Erbarmungslos" mit aktiviertem Permadeath. Dennoch ist "Überlebender" schon eine recht anspruchsvolle Erfahrung, die uns mit knappen Ressourcen und tödlichen Gegnern herausfordert. Mehr zu den einzelnen Schwierigkeitsgraden findet ihr hier:

Es gibt so einige wirklich gute The Last of Us-Spieler*innen, die ihr Können in Videos beweisen. Wie dumm es im Permadeath-Modus jedoch auch laufen kann, zeigt ein anderer Spieler:

Was haltet ihr von dem Gameplay? Und wie gut seid ihr in The Last of Us 2?