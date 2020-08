Bereits seit dem Release von The Last of Us Part 2 war der Wunsch groß, die Filmkörnung anpassen zu können. Es hat zwar ein wenig gedauert, mit dem Patch 1.04 erfüllt uns Entwickler Naughty Dog diesen Wunsch jetzt aber endlich. Mit dem Update kann die Filmkörnung im Menü angepasst bzw. ausgeschaltet werden.

Filmkörnung lässt sich jetzt individuell anpassen

Fast zwei Monate hat es gedauert, dass Naughty Dog uns die Filmkörnung selbst einstellen lässt. Während es bisher nur im Foto-Modus möglich war, den optischen Effekt zu deaktivieren, ist es dank des Patches 1.04 nun auch möglich, ihn im Spielgeschehen zu regulieren oder ganz auszuschalten. Das Ganze funktioniert aus dem Menü heraus mit einem Schieberegler.

Die Filmkörnung deaktivieren zu können ist für viele wichtig: Der neue Regler dürfte nicht nur die Spieler*innen freuen, die den Effekt optisch einfach nicht mögen. Es ist vor allem für diejenigen eine Erleichterung, die durch die Filmkörnung am Spielen gehindert werden. Der Effekt kann nämlich bei einigen zu Kopf- und Augenschmerzen führen, was The Last of Us 2 nicht gerade zu einem angenehmen Erlebnis macht - also mal abgesehen von dem, was wir sowieso im Spiel erleben.

Die Filmkörnung, oder auch grain effect, wird weniger in Videospielen, sondern meist vielmehr in der Filmindustrie genutzt. Der optische Effekt soll die Filme älter wirken lassen. Was der The Last of Us 2-Patch 1.04 sonst noch zu bieten hat und wie es mit Patch 1.05 aussieht, erfahrt ihr in einem extra Artikel:

Wie froh seid ihr, dass wir endlich die Filmkörnung in The Last of Us 2 anpassen können? Hat euch der Effekt nie gestört oder hattet ihr vielleicht sogar starke Probleme damit?