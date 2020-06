The Last of Us 2 - Die Filmkörnung ausschalten, geht das?

Mit The Last of Us Part 2 hat Entwickler Naughty Dog zum Ende der aktuellen Konsolengeneration eines, wenn nicht sogar das optisch beeindruckendste Spiel der PS4-Ära abgeliefert. Doch obwohl sich Technik und Optik auf einem sehr hohen Niveau befinden, gibt es eine Sache, die einige Spieler stört. Die Rede ist vom sogenannten grain effect, dem Filmkorn-Effekt. Dieser wird heutzutage meist in der Filmindustrie eingesetzt, um Filme älter wirken zu lassen.

Lässt sich die Filmkörnung ausschalten? Das geht leider nicht. Zwar könnt ihr in den Video-Einstellungen des Action-Adventures den Motion Blur-Effekt regulieren, eine Einstelloption für die Körnung gibt es jedoch nicht. Lediglich im Foto-Modus könnt ihr den Effekt ausschalten.

Der Filmkorn-Effekt und seine Probleme

Eine der Fragen zum Spiel, die uns nach Release am häufigsten erreichte, war, ob sich die Körnung deaktivieren lässt. Während einige Spieler diesen Effekt schlicht nicht als schön empfinden, gibt es sogar Menschen, für die die Körnung das Spiel unspielbar macht.

So kennen wir selbst Spieler, die aufgrund des Spezialeffekts über starke Kopf-und Augenschmerzen klagen, wodurch The Last of Us Part 2 auf Dauer ungenießbar wird.

22 1 Mehr zum Thema The Last of Us 2 - Die coole Seil-Physik begeistert Spieler & Entwickler zugleich

Mehr zu The Last of Us 2 auf GamePro

Ihr wollt mehr über Ellies Reise erfahren oder braucht vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks für den Einstieg? Hier verraten wir euch (spoilerfrei) mehr über die Charaktere von The Last of Us 2. Wer mehr über die Spielzeit erfahren möchte und in welche Kapitel das Action-Adventure unterteilt ist, findet ebenfalls eine Antwort auf GamePro.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie die Filmkörnung auf euch wirkt. Ist sie euch überhaupt aufgefallen?