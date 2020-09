Achtung: Es erwarten euch Spoiler zu The Last of Us Part 2.

Nach dem Beenden von The Last of Us Part 2 dürften sich viele die Frage stellen, wie es in einem möglichen dritten Teil weitergehen könnte und welcher Charakter (oder welche Charaktere) dabei die Hauptrolle übernehmen. Letztere Frage hat ein Fan vor einigen Wochen im TloU-Subreddit im Rahmen einer Umfrage gestellt und liefert jetzt die Ergebnisse.

Welche Figur sollte im Fokus von TloU 3 stehen? Das sind die Umfrageergebnisse

Ellie als alleiniger Hauptcharakter (269 Votes) - Gewinnerin der Umfrage

(269 Votes) - Gewinnerin der Umfrage Ellie im Hauptfokus der Story und eine geringe Beteiligung von Abby (143 Votes)

Ellie und Abby teilen sich die Hauptrolle wie in Part 2 (104 Votes)

Abby als alleiniger Hauptcharakter (36 Votes)

Abby im Hauptfokus der Story und eine geringe Beteiligung von Ellie (35 Votes)

Insgesamt haben 587 Menschen an der Umfrage im The Last of Us-Subreddit teilgenommen. Wirklich aussagekräftig sind die Ergebnisse bei dieser eher geringen Teilnehmerzahl zwar nicht, aber sie liefern immerhin ein Stimmungsbild und zeigen, welche Figur in der dort vertretenen Hardcore-Community die beliebteste ist.

Wirklich überraschend ist das Ergebnis nicht: Ellie eroberte bereits im ersten Teil die Herzen vieler Fans und stand im Marketing-Fokus des zweiten Teils. Abby hingegen hatte und hat nach wie vor einen schweren Stand. Nicht nur, weil sie als komplett neue Figur eingeführt wurde, sondern auch, weil sie Joel und damit den Helden aus dem ersten TloU auf dem Gewissen hat.

Welchen Charakter wollt ihr in der Hauptrolle von Part 3 sehen?

Wir nutzen die Umfrage, um ebenfalls "Was wäre wenn?" zu spielen: Welchen Charakter wünscht ihr euch in der Hauptrolle von "The Last of Us Part 3" und warum? Schreibt uns eure Antworten gerne in die Kommentare!

GamePro-Gastautorin Samara Summer würde in Part 3 hingegen einen ganz anderen Charakter auf der großen Bühne sehen: Lev! Hier lest ihr ihre Kolumne dazu:

Wie wahrscheinlich ist The Last of Us 3?

Ob Naughty Dog jemals The Last of Us Part 3 bringt, ist aktuell unklar aber nicht ausgeschlossen. Denn wie Director Neil Druckmann im Juni 2020 in einem Interview mit GQ verriet, werde Naughty Dog als nächstes entweder an einer komplett neuen IP oder an The Last of Us 3 arbeiten, jedoch gewinne am Ende die bessere Idee.

Gegenüber Indie-Wire erklärte Druckmann einen Monat später, dass ein dritter Teil der The Last of Us-Reihe in jedem Fall noch schwerer umzusetzen sein würde als Part 2:

"Beim ersten Spiel gab es keine Erwartungen, und es war, als könnten wir alles machen. Aber jetzt, wo wir bestimmte Figuren, Thematiken und Prozesse etabliert hatten, hat es sich so angefühlt, dass wir etwas tun mussten, dass Fans nicht einfach nur gefällt, sondern etwas, dass zum emotionalen Kern des ersten Teils passt, damit wir rechtfertigen konnten, einen zweiten Teil zu machen. Und ohne das gäbe es keinen Grund, einen Teil 3 zu machen."

Fest steht: Die The Last of Us-Marke liegt Naughty Dog spürbar am Herzen und Druckmann hat bereits vielerorts zu verstehen gegeben, dass er zumindest über einen dritten Teil nachdenkt. In absehbarer Zeit dürfte damit allerdings nicht zu rechnen sein.

Was sind eure Wünsche für einen dritten Teil von The Last of Us und wer sollte eurer Meinung nach die Hauptrolle(n) übernehmen?