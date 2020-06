Naughty Dogs nächstes Spiel wird entweder Last of Us 3 oder neue IP

Es dauert nicht mehr lange bis The Last of Us: Part 2 endlich in den Läden steht. Für viele Fans endet damit eine jahrelange Wartezeit – gleichzeitig steht aber auch eine neue Frage im Raum. Was macht Naughty Dog als nächstes? Diese Frage schwirrt auch Game Director Neil Druckmann im Kopf herum, wie er im Interview mit GQ verrät.

The Last of Us 3 ist möglich, sagt Naughty Dog

Im Gespräch mit dem Magazin spricht Druckmann viel über die großen Ambitionen von The Last of Us: Part 2, kommt aber auch auf die Zukunft von Naughty Dog zu sprechen. Auf die Frage, was beim Entwicklerstudio als nächstes auf dem Plan steht, zeigt sich Druckmann hin- und hergerissen:

"Sobald du anfängst, ein Projekt langsam abzuschließen, werden auch die kreativen Verantwortlichkeiten weniger und dann kann ich mir nicht helfen und muss an die nächste Sache denken. Und ja, das nächste Ding könnte Part 3 werden oder eine neue IP."

Sequel oder Neuanfang: Am Ende gewinnt auf jeden Fall die bessere Idee, so Druckmann. Wirklich festgezurrt scheinen die nächsten Jahre bei Naughty Dog jedenfalls nicht zu sein. So oder so: Ein weiterer The Last of Us-Ableger ist im Bereich des Möglichen. Und ein Uncharted 5 von Naughty Dog rückt erneut in weite Ferne.

Interessanterweise haben wir uns gerade erst selbst gefragt, welches Naughty Dog-Projekt wir uns als nächstes wünschen würden. The Last of Us 3 war übrigens nicht dabei:

Wann erscheint unser Test zu The Last of Us Part 2?

Wie auch immer es mit Naugthy Dog aber weitergeht, erst einmal steht The Last of Us: Part 2 auf dem Plan. Unseren Test zum PS4-exklusiven Blockbuster werdet ihr am 12. Juni auf GamePro.de finden. Das Spiel selbst erscheint am 19. Juni.

Was wäre euch lieber? Ein neues Projekt oder doch The Last of Us 3?