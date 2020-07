The Last of Us 3? Das sagt Neil Druckmann über ein mögliches Sequel

Schon nach The Last of Us hieß es vom Entwicklerstudio Naughty Dog, dass ein zweiter Teil alles andere als einfach umzusetzen sei. Dennoch haben wir The Last of Us Part 2 bekommen. Auch, wenn das Action-Adventure etwas umstritten ist. Wie sieht es mit einem möglichen weiteren Teil in der Reihe aus?

Neil Druckmann, Game Director von The Last of Us Part 2, meint nun in einem Interview mit Indie-Wire, dass ein weiteres Sequel sogar noch schwerer umzusetzen sei, als Part 2:

"Ich werde etwas vage bleiben, wie ihr euch denken könnt, aber ich denke, der Test, ob ein dritter Teil gemacht werden sollte oder nicht, müsste ein ähnlicher Test sein wie der, den wir mit Teil 2 gemacht haben.



Beim ersten Spiel gab es keine Erwartungen, und es war, als könnten wir alles machen. Aber jetzt, wo wir bestimmte Figuren, Thematiken und Prozesse etabliert hatten, hat es sich so angefühlt, dass wir etwas tun mussten, dass Fans nicht einfach nur gefällt, sondern etwas, dass zum emotionalen Kern des ersten Teils passt, damit wir rechtfertigen konnten, einen zweiten Teil zu machen. Und ohne das gäbe es keinen Grund, einen Teil 3 zu machen."

Schon Story-DLCs für Part 2 erteilte Druckmann eine Absage:

The Last of Us Part 3 wäre möglich

Druckmann schließt seiner Aussage zufolge aber nicht völlig aus, The Last of Us Part 3 zu entwickeln. Aber es wird definitiv kein Spaziergang, die richtige Story zu finden. Weiter meint er:

"Bei der Fortsetzung war es viel schwieriger, diesen Kern zu finden als noch im ersten Teil, und es wäre exponenziell schwieriger, jetzt in diese Welt zurückzukehren und einen Weg zu finden, die Dinge noch einmal zu variieren. "

"Es gibt bereits so viel, das ihr über die Hintergrundgeschichte wisst, darüber, wie der Ausbruch passierte, also müssten wir wirklich herausfinden, wie wir eine neue Erfahrung schaffen können, die der emotionalen Wirkung dieser Geschichten entspricht, und ich weiß nicht, was das sein könnte. Zumindest jetzt nicht."

Wir werden also sehen, ob sich Naughty Dog als Nächstes einem komplett neuen Spiel widmet oder wir vielleicht doch eine Fortsetzung zu The Last of Us Part 2 bekommen.

Viele Anknüpfpunkte für einen weiteren Teil bietet TloU 2 definitiv. In unserer Analyse und Erklärung des Endes könnt ihr genauer nachlesen, was mit den einzelnen Charakteren im Spiel passiert und wie es zu deuten ist.

Was wäre euch lieber? Möchtet ihr eher etwas völlig anderes von Naughty Dog sehen oder wollt ihr The Last of Us Part 3?