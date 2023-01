The Last of Us 3 könnte ganz anders werden: Neil Druckmann nennt Elden Ring als Storytelling-Inspiration

The Last of Us und The Last of Us Part 2 erzählen ihre Geschichte sehr stringent und eindeutig. Wir müssen uns hier nichts zusammen puzzlen und wissen meist genau, was los ist. Dafür sorgen Struktur und Zwischensequenzen. Aber ein The Last of Us Part 3 könnte sich eher an Spielen wie Elden Ring orientieren, die uns deutlich weniger an der Hand nehmen, mehr zum Selbst denken anregen und viele Fragen offen lassen.

Neil Druckmann zeigt sich von Storytelling in Elden Ring und Inside beeindruckt

Worum geht's hier? Spiele bieten schier unendlich viele verschiedene Möglichkeiten, ihre Geschichten zu erzählen. Neben filmischen Herangehensweisen wie bei The Last of Us oder sogenanntem environmental Storytelling wie bei BioShock existieren auch indirektere Storytelling-Arten wie zum Beispiel in den Soulsborne-Titeln.

TLOU 3 könnte neue Wege gehen: Wie Neil Druckmann in einem Interview mit The Washington Post erklärt, sei das Entwicklerstudio Naughty Dog stets daran interessiert, neue Dinge auszuprobieren und mit verschiedensten Storytelling- und Gameplay-Formen zu experimentieren. Er nennt sogar konkrete Vorbilder.

Wie Elden Ring oder Inside? Sowohl das neueste From Software-Spiel als auch der geistige Nachfolger von Limbo erklären eigentlich überhaupt nicht, was los ist. Wir müssen uns die Ereignisse und Story selbst erschließen, anhand der Welt, der Figuren, ihren Aussagen und versteckten Hinweisen wie Item-Beschreibungen oder ähnlichem.

Das hat TLOU-Director Neil Druckmann offenbar sehr beeindruckt:

"Aktuell bin ich eher von Sachen wie Elden Ring oder Inside fasziniert, die sich nicht so sehr darauf verlassen, ihre Geschichte durch ein klassisches Narrativ zu erzählen."

The Last of Us 3 könnte sich eine Scheibe von Elden Ring abschneiden

Bis zu einem gewissen Grad gebe es auch in den The Last of Us-Spielen Orte und Gameplay-Situationen, die dabei helfen, die Story zu erzählen.

"Ich denke mit das beste Storytelling in The Last of Us – ja, viel davon ist in den Zwischensequenzen – aber viel davon ist im Gameplay und in der Bewegung durch Räume und im Verstehen der Geschichte eines Ortes, indem wir ihn ansehen und untersuchen."

Am meisten Spaß habe der The Last of Us-Macher momentan aber mit den Titeln, "die ihrem Publikum vertrauen, Dinge selbst herauszufinden und nicht ihre Hand halten".

Das könnte sich durchaus auch auf kommende Naughty Dog-Spiele auswirken. Es komme laut Neil Druckmann darauf an, alle zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen.

"Ich denke, es gibt einen Weg, solche Sachen weiter voran zu bringen, zumindest für die Art von Spielen, die wir bei Naughty Dog machen. Ich bin wirklich gespannt und wir werden uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern versuchen, ein bisschen Neues auszuprobieren, etwas, das ein bisschen anders ist, was nicht alle mögen werden, aber das ist in Ordnung."

Bis es soweit ist, kommt jetzt erst einmal die neue The Last of Us-Serie von HBO:

2:08 The Last of Us-Serie: Neuer Trailer zeigt einen Bloater und mehr von Ellie, Joel und Co.

Mehr zur Serie und den Spielen:

Was ist denn nun mit The Last of Us 3? Die Chancen stehen nicht schlecht, dass TLOU auch noch einen dritten Spiele-Teil bekommt. Leaks scheinen das zu bestätigen, aber auch von offizieller Seite hieß es, die Story sei noch nicht zu Ende erzählt. Aber Naughty Dog lässt sich mit der Ankündigung mehr Zeit.

Welche Art des Storytellings bevorzugt ihr? Glaubt ihr, ein Elden Ring-Ansatz könnte auch bei The Last of Us funktionieren?