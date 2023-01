The Last of Us: Neuer Multiplayer-Ableger wird ein Koop-Spiel

Dass Naughty Dog an einem Multiplayer-Ableger von The Last of Us Part 2 arbeitet, ist nicht neu. Nachdem bereits viele Gerüchte durch das Netz geisterten, wurde der Standalone Multiplayer auf dem Summer Game Fest letztes Jahr offiziell bestätigt. Allerdings sind die Informationen dazu weiterhin rar. Es gibt neue Charaktere, eine neue Geschichte, aber was für eine Art Multiplayer wird uns erwarten? In einem Interview mit BuzzFeed hat Director Neil Druckmann jetzt einen Satz fallen lassen, der sicher auf eine Koop-Erfahrung schließen lässt.

Im TLoU-Multiplayer erwartet uns Zweier-Koop

Auch wenn die HBO-Serie zu The Last of Us aktuell die größte Aufmerksamkeit bekommt, werkelt Naughty Dog im Hintergrund weiter an seinen Spielen. Das hat auch BuzzFeed nicht vergessen und Neil Druckmann in einem Interview nach der Zukunft der Marke gefragt.

Während er The Last of Us Part 3 davon abhängig macht, ob sie eine packende Geschichte mit einer "universellen Botschaft und Aussage über Liebe" entwickeln können, ging er auch auf den Multiplayer-Ableger ein. Und das klingt eindeutig danach, dass wir uns zu zweit im Koop durch die Postapokalypse kämpfen dürfen:

Wir haben ziemlich offen gesagt, dass das nächste Last of Us-Spiel ein Multiplayer-Erlebnis sein wird, bei dem man mit einem Freund in die Welt von The Last of Us eintauchen und die Spannung und Brutalität dieser Welt erleben kann - und eine brandneue Geschichte und eine Reihe von Charakteren, die in einer anderen Stadt leben, die wir in der Welt von The Last of Us noch nicht gesehen haben. Dies wird ein weiteres Kapitel im Universum von The Last of Us sein.

Ein Zweier-Koop ergibt auch im Kontext mit den zwei bereits veröffentlichten Konzept-Artworks Sinn. Sowohl das erste Bild (siehe unten) als auch das zweite mit dem Schiff, zeigen ein Team aus zwei Personen, die durch die heruntergekommene Welt streifen.

Aber auch wenn uns ein Zweier-Koop erwartet, bedeutet das nicht, dass das schon alles ist. Es sind auch weiterhin andere Multiplayer-Modi möglich. Beispielsweise mit noch mehr Koop-Partner*innen etwa im PvE gegen KI-Gegner, oder auch zusammen im PvPvE gegen andere Spieler*innen. Das würde auch zu einem Leak passen, in dem davon die Rede ist, dass sich der TLoU-Multiplayer an Shootern wie Escape from Tarkov und The Division orientert.

Weitere Infos zum Multiplayer-Ableger und an was Naughty Dog sonst noch arbeitet, haben wir für euch zusammengefasst:

Aber was erwartet ihr vom The Last of Us-Multiplayer? Wünscht ihr euch Koop? Oder vielleicht sogar einen Battle Royale-Modus oder einfach nur ein simples Fractions 2 (dem Multiplayer vom originalen The Last of Us)? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.