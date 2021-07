The Last of Us: Staffel-Anzahl wohl bekannt - und wow, die Serie dürfte uns sehr lange begleiten

Die Dreharbeiten zur HBO-Serie von The Last of Us befinden sich zwar noch in der Anfangsphase, doch wie es scheint, setzten die Produzenten große Hoffnungen in die Serie. In einer Ansprache über die Zukunft der Provinz Alberta, in der die Serie gedreht wird, erwähnte der kanadische Ministerpräsident Jason Kenney beiläufig die Anzahl der geplanten Staffeln und was für ein großes Budget die Show verschlingt.

Wie viele Staffeln soll es geben? Laut Kenney plant HBO, ein jährliches Budget von rund 200 Millionen US-Dollar für das Projekt ein, das laut seiner Aussage bis zu 8 Staffeln bieten könne.

Bislang hat HBO sich noch nicht zu dieser Aussage geäußert. Wir wissen lediglich, dass die Produzenten planen, die Geschehnisse aus dem ersten Teil von The Last of Us nachzuerzählen. Es seien allerdings auch Zusätze aus dem zweiten Teil The Last of Us 2 möglich.

Doch für die Nacherzählung des ersten Serienteils erscheinen 8 Staffeln wirklich viel zu sein. Es kann sein, dass die Anzahl der Staffeln nicht in Stein gemeißelt ist oder doch noch weitere Erlebnisse aus The Last of Us: Part 2 geplant sind. In jedem Fall sollten wir erst einmal abwarten, wie die Serie bei den Fans ankommt und ob der Dreh aufgrund schlechter Quoten nicht vorzeitig abgebrochen werden muss.

Wo genau wird die Serie in Kanada gedreht? Bislang ist nur bekannt, dass die Provinz Alberta als Drehort dienen wird. Im Süden der Provinz entdeckte kürzlich ein Fan in der Stadt Calgary das Filmset der Serie und lieferte und erste Bilder zum möglichen Auftakt der ersten Staffel:

Mittlerweile ist ein Großteil der Darsteller*innen bekannt, der in die Rolle der Videospielfiguren schlüpfen wird. So werden wir Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie zu Gesicht bekommen. Beide Personen kennen wir aus der Serie Game of Thrones, in der wir uns von deren schauspielerischen Fähigkeiten überzeugen konnten.

