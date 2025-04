Naughty Dog kündigt überraschend neue The Last of Us-Version an - und sie ist jetzt schon verfügbar

Eine neue The Last of Us-Edition ist als Shadowdrop erschienen.

Season 2 der The Last of Us-Serie erscheint schon in wenigen Tagen. Noch bevor es soweit ist, erwartet aber auch alle Fans der Spielevorlage eine kleine Überraschung. Entwickler Naughty Dog hat nämlich eine neue Complete Edition für beide Spiele angekündigt – und sie auch direkt veröffentlicht.

The Last of Us Part 1 und Part 2 gibt's ab sofort im Bundle

Auf dem PlayStation Blog hat der Entwickler frisch The Last of Us Complete angekündigt, eine digitale Sammlung, die zwei Spiele in einem Bundle vereint: The Last of Us Part 1 und The Last of Us Part 2 Remastered.

1:27 The Last of Us erhält Complete Edition mit beiden Spielen

Entsprechend kostet die Complete Edition natürlich auch ein bisschen mehr, im Store zahlt ihr dafür nämlich 109,99 Euro. Während das digitale Bundle wirklich nur die beiden Spiele enthält, wurde im Blogeintrag aber auch eine neue Collector's Edition angekündigt.

Die erscheint als The Last of Us Complete: Collector's Edition als physische Version und bietet tatsächlich einige zusätzliche Goodies:

Das bietet die Collector's Edition für The Last of Us Complete.

Sammlerbox und Steelbook Case mit physischen Disks von The Last of Us Part 1 und The Last of Us Part 2 Remastered

mit physischen Disks von The Last of Us Part 1 und The Last of Us Part 2 Remastered The Last of Us American Dreams-Comics #1-4 inklusive neuem Cover-Artwork

#1-4 inklusive neuem Cover-Artwork Set aus vier lithografischen Kunstdrucken

Wollt ihr euch die physische The Last of Us Complete-Edition schnappen, müsst ihr euch allerdings noch ein klein wenig gedulden. Anders als die bereits verfügbare digitale Version erscheint die Collector's Edition nämlich erst in ein paar Monaten.

Genauer gesagt ist sie ab dem 10. Juli für PlayStation 5 verfügbar. Ihr könnt sie aber bereits jetzt exklusiv auf PlayStation Direct vorbestellen.

Werdet ihr euch die Complete Edition der beiden The Last of Us-Spiele schnappen oder liefert sie euch zu wenig Neues?