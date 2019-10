The Last of Us - Cooles Clicker-Detail nach über sechs Jahren entdeckt

Eine Woche ist nach all den neuen Informationen zu The Last of Us Part 2 auf der State of Play und dem zeitgleichen Media-Event vergangen. Was genau Entwickler Naughty Dog veröffentlicht hat, könnt ihr in der ausführlichen Preview von Kollege Kai nachlesen.

Da ab heute der Erstling für Abonnenten von PS Plus "kostenlos" spielbar ist, viele die Remastered-Version zum ersten Mal spielen oder erneut mit Ellie und Joel die Postapokalypse durchwandern wollen, haben auch wir die Weiten des Internets durchsucht, um ein cooles Detail zu finden, das vielen von euch wahrscheinlich bis jetzt entgangen ist.

Cooles Clicker-Detail entdeckt

So sind wir auf Reddit auf einen Post von User bolozombie gestoßen, der nach eigener Aussage The Last of Us seit dem Release im Jahr 2013 immer wieder spielt.

Unterwegs mit Joel, Ellie und Bill traf er auf zwei Clicker und hat dabei ein interessantes Detail entdeckt, das einem bei all der Anspannung im Kampf schnell entgeht.

Das war passiert: Clicker sind bekanntlich blind, reagieren dafür aber umso stärker auf Geräusche. Selbst das Klicken eines leeren Waffenmagazins kann sie aufscheuchen. Befindet ihr euch also in ihrer Nähe, wollt zum tödlichen Schuss ansetzen und habt aus Versehen keinen Schuss mehr in der Waffe, kann euch das zum Verhängnis werden.

Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr im Video des Reddit-Nutzers sehen:

Das ist zu sehen: Reagieren die Clicker aus größerer Distanz durch das Klicken der leeren Waffe zunächst nur mit ihren markanten Klick-Lauten, werden sie aus wenigen Metern Entfernung auf die sich anschleichende Gruppe aufmerksam und gehen zum Angriff über.

Wir sind schon sehr gespannt, welche kleinen Details sich Naughty Dog für die Fortsetzung aufgehoben hat. Weitere Infos zu Teil 2 findet ihr hier:

Ist euch das Detail beim Spielen aufgefallen?