Eine der größten und wichtigsten Fragen, die sich The Last of Us-Fans in den letzten Jahren gestellt haben, drehte sich um die Rolle von Joel im Sequel The Last of Us: Part 2. Wurde der beliebte Protagonist aus Teil 1 im allerersten Teaser zumindest angedeutet, fehlte danach lange Zeit lang jede Spur von Joel. Erst jetzt, im aktuellen Trailer, ist Joel erstmals wirklich zu sehen.

The Last of Us 2

Trailer zeigt erstmals Joel & Releasetermin

Joel ist und bleibt wichtig für The Last of Us

Nach dem großen Reveal meldete sich nun auch Director Neil Druckmann im Gespräch mit IGN zu Wort und ging auf die Rolle ein, die Joel in der Story von The Last of Us: Part 2 spielen wird. Die wird offenbar alles andere als nebensächlich, auch wenn sich bislang alles nur um Ellie zu drehen schien:

"Ich sage euch, dass Joel eine sehr wichtige Rolle im Spiel übernimmt."

Dass Joel in den Trailern bislang kaum zu sehen war, liegt laut Druckmann nicht daran, dass er nur ein kleines Comeback im Spiel feiern wird und jeder Fokus auf Ellie liegt. Tatsächlich habe dies nur unterstrichen, wie die Dynamik und die Beziehung der beiden Figuren funktioniere.

"Ihr Verhältnis ist sehr angespannt. Manches liegt daran, dass Teenager eben Teenager sind, und manches liegt an ihrer gemeinsamen Geschichte - deswegen habt ihr sie nicht oft zusammen erlebt. So viel von The Last of Us handelt von diesem Duo und ihrer Dynamik untereinander und wie sie sich gemeinsam verhalten und wie sie sich gemeinsam spielen."

So spielt das Leben: Nach den Ereignissen aus Teil 1 hat sich Ellie in der Siedlung Jackson niedergelassen und dort neu sozialisiert. Sie hat Freunde gefunden und Joel und sie haben sich über die Jahre etwas auseinandergelebt - doch im Trailer sehen wir schon ganz gut, dass die Bindungen zwischen den beiden noch immer fest ist, wenn es die Situation erfordert.

Die langlebige Fan-Theorie, dass Joel eigentlich bereits gestorben ist und nur noch in der Vorstellung von Ellie existiert und im Spiel als eine Art Schutzengel agiert, scheint jetzt wohl endgültig widerlegt worden zu sein.

Wie spielt sich The Last of Us 2?

Wenn ihr unsere Eindrücke von der spielbaren Demo-Version lesen wollt, könnt ihr hier erfahren, was Kai über die neue KI und das neue Stealth-System denkt.

The Last of Us: Part 2 erscheint am 21. Februar 2020 exklusiv für PS4.