The Last of Us: Die DVD in Folge 1 ist eine liebevolle Anspielung auf Part 2 - habt ihr es erkannt?

Bereits die Pilotfolge der The Last of Us-Serie entpuppt sich mit all seinen Easter Eggs auf die Spieleserie als reinstes Oster-Fest. Eines der Easter Eggs bezieht sich auf The Last of Us Part 2 und dürfte damit, die den zweiten Teil gespielt haben, eventuell noch bekannt vorkommen.

Achtung, es folgen Spoiler zur ersten Folge von Staffel 1 sowie zum Spiel The Last of Us Part 2! Bei beiden geht es nur um Anfangsszenen.

Das hat es mit der DVD 'Curtis and Viper 2' auf sich

In der ersten Folge der HBO-Serie hat Joel (Pedro Pascal) – wie auch im Part 1 – Geburtstag. Neben der Reparatur seiner Uhr hat seine Tochter Sarah (Nico Parker) sich von den Nachbarn den Film 'Curtis and Viper 2' ausgeliehen, um ihn damit nach der Arbeit zu überraschen, weil sie genau weiß, dass er auf diese 80er-Jahre-Actionfilme steht. Begeistert (unter anderem weil sie gelöschte Szenen beinhaltet) werfen sie die DVD dazu abends ein und stellen damit auch eine Verbindung zu Part 2 her.

In The Last of Us Part 2 wird der Film zu Beginn thematisiert, während Ellie und Dina auf Patrouille sind. Ellie erwähnt, dass sie sich abends mit Joel einen Film anschauen möchte und er auf 'Curtis and Viper 2' steht, einen "kitschigen Actionfilm aus den 80er-Jahren". Darin geht es um zwei ehemalige Soldaten, die Bösewichte – scheinbar russische Spione – bekämpfen. Der junge Viper stellt dabei einen harten Ninja dar.

Hier seht ihr die besagte Szene aus TLOU Part 2, die auf YouTube von DVDfeverGames hochgeladen wurde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Noch mehr zur The Last of Us-Serie:

Falls ihr es euch übrigens fragt: Den Film 'Curtis and Viper 2' sowie die von Ellie anderen drei angedeuteten Teile (ein Poster von Teil 4 ist im Part 2 ebenfalls zu finden) gibt es in der Realität nicht.

Falls ihr mehr zur HBO-Serie wissen wollt, die hierzulande über Sky und WOW (hier der Zeitplan) zu sehen ist, schaut doch in unsere große Übersicht zur Serie rein.

Habt ihr das Easter Egg erkannt? Wie findet ihr die Pilotfolge?