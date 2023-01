The Last of Us-Serie macht Joel verletzlicher und das hat einen guten Grund

Die The Last of Us-Serie muss einiges anders machen, als es im Spiel war. Immerhin können wir Joel und Ellie nicht andauernd sterben und Level-Abschnitte von vorn anfangen sehen. Auch das ewige Rumgekrauche in der Hocke kann kein echter 55-Jähriger wirklich auf Dauer bewerkstelligen. Aber es gibt auch feinere Nuancen, die gerade im Hinblick auf Joel geändert wurden: Er wirkt deutlich verletzlicher und menschlicher, was natürlich ebenfalls Absicht ist und gute Gründe hat.

Achtung, es folgen kleinere Spoiler zur The Last of Us-Serie von HBO.

The Last of Us-Serie in Deutschland schauen - Hier ist der Sendeplan mit allen Folgen:

24 4 Mehr zum Thema The Last of Us-Serie auf Sky/Wow: Zeitplan aller Folgen - Datum + Release in Deutschland

The Last of Us: Serien-Änderungen sind zum Teil einfach praktisch bedingt

Showrunner und Co-Creator Craig Mazin erklärt, dass es simple Unterschiede zwischen den Medien Film und Spiel gibt. Während es im Spiel zum Beispiel eine Gameplay-Mechanik zur Heilung der Figuren geben muss, würde die in einer Serie sehr seltsam wirken. Joel wird in der Serie also zum Beispiel auch entsprechend weniger oft angeschossen.

Dafür verschwinden Verletzungen (zum Beispiel an den Knöcheln) aber auch nicht einfach so von Geisterhand und wir können in der HBO-Serie unter anderem sehen, wie Joel unter Schmerzen leidet. A propos: Passend dazu wurde auch angepasst, wie viel Joel in der Hocke durch die Gegend schleicht.

"Joel läuft so viel in der Hocke, dass er eigentlich wirklich massive Oberschenkel haben müsste, oder? 55-Jährige können nicht für mehr als drei Minuten hocken, höchstens! Dann verabschiedet sich ihr Rücken."

So sieht die HBO-Verfilmung von The Last of Us aus:

2:08 The Last of Us-Serie: Neuer Trailer zeigt einen Bloater und mehr von Ellie, Joel und Co.

Pedro Pascals Joel ist in der The Last of Us-Serie nicht einfach nur ein harter Kerl

Die HBO-Serie zeigt die Entbehrungen und den Leidensweg Joels auf eine etwas andere, vielleicht persönlichere Art und Weise, als es im Spiel der Fall war. Beispielsweise gibt es jetzt keinen Rechtfertigungszwang für einige Gameplay-Mechaniken wie dafür, dass Joel so tough ist und sich so gut mit Waffen auskennt.

Joels Geschichte bleibt zwar im Großen und Ganzen dieselbe, unterscheidet sich aber eben in feinen Details, die es braucht, um sich mit dem Charakter identifizieren zu können. In der Serie sucht Joel nach einer Autobatterie, um Tommy finden zu können. Er schmuggelt und handelt nicht mehr länger mit Waffen.

"Im Spiel muss Joel wegen des Gameplays extrem fähig sein, um all diese Aktionen zu rechtfertigen, die man macht und es gibt bestimmte Dinge, die wir im Spiel machen, um eine Verbindung dazu herzustellen, dass er er ist."

In der Serie braucht es manches davon einfach nicht mehr. Stattdessen muss aber eine andere Art der Verbindung zu dem Charakter hergestellt werden können.

"Indem wir also diese Zerbrechlichkeit akzeptieren [...] denke ich helfen wir dabei, Leuten in diese Art der Immersion hinein zu ziehen, die anders ist als die Immersion im Videospiel."

Die wichtigste Rolle nimmt dabei natürlich Joel-Schauspieler Pedro Pascal ein. Der soll erstaunlich viel von sich selbst einbringen, um die "gequälte Seele" Joels angemessen darstellen zu können. Pedro Pascal zeigt also nicht nur die finstere, abgehärtete und brutale Seite von Joel, sondern eben auch seine sanfte, feinfühlige, verletzte und schockierte (via: Polygon).

Auch mit Blick auf Gewalt ist die Serie anders:

7 1 The Last of Us Director verrät, warum die gezeigte Gewalt der Serie stark vom Spiel abweicht

Mehr zu The Last of Us:

Seit heute kann die erste Folge der HBO-Adaption von The Last of Us auch in Deutschland gestreamt werden. Alle Infos zur Serie rund um Start, Cast, Story und einzelne Folgen sowie das Streaming findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht.

Wie findet ihr die erste Folge? Was haltet ihr von den Änderungen und der Begründung?