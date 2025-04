The Last of Us: Episode 2 von Staffel 2 endet mit phänomenalem Easter-Egg, das Fans der Spiele direkt erkennen

Die zweite Folge der zweiten Staffel The Last of Us endet mit einem Song aus The Last of Us Part 2.

Die zweite Staffel The Last of Us läuft endlich auf WOW/Sky. In der zweiten Folgen bekommen wir es direkt mit zwei tragischen Vorfällen zu tun, die sich dank eines besonderen Songs am Ende noch emotionaler anfühlen. Das trifft besonders bei den The Last of Us Part 2-Spieler*innen einen Nerv.

Achtung! Während wir im ersten Teil dieses Artikel nur ganz vage die zweite Folge von Staffel 2 spoilern, wird im letzten Absatz ein wichtiges Ereignis explizit genannt.

Die 2. TLoU-Folge begeistert Fans mit einem ganz besonderen Easter-Egg

Darum geht's: Wer den Titel der Episode ("Through the Valley") gelesen hat, konnte sich schon denken, dass der gleichnamige Song auch in dieser Folge eine wichtige Rolle einnehmen wird. Wir haben es hier nämlich mit einem ganz besonderen Lied zu tun, das am Ende der Episode ertönt und im Spiel nur unter bestimmten Bedingungen zu hören ist.

Was ist das für ein Song? Through the Valley war zum allerersten Mal im Ankündigungstrailer für The Last of Us Part 2 zu hören. Ellie (beziehungsweise ihre Schauspielerin Ashley Johnson) singt den Song in einer Szene, die es so nie im Spiel zu sehen gab.

Hier seht ihr den besagten Trailer:

Abgesehen von dem PS4-Trailer ist Through the Valley ansonsten nur dann zu hören, wenn ihr es geschafft habt, TLOU 2 im Permadeath-Modus durchzuspielen.

Das Lied stammt ursprünglich von Shawn James. Der Text dreht sich um eine Person, die ihre Feinde erledigen will und davon überzeugt ist, im Unrecht zu sein und eine verdammte Seele zu besitzen, während sie durch das Tal des Todesschattens wandelt. Thematisch passt das Ganze also hervorragend zum Rache-Thema.

In der HBO-Serie wird Ellie bekanntermaßen nicht von Ashley Johnson gespielt, sondern von Bella Ramsey. Den Song hören wir aber trotzdem in einer Version, die von Ashley Johnson gesungen wird – ein schönes, wenn auch durch die vorausgegangenen Geschehnisse herzzerreißendes Easter Egg.

Doch genau das ist volle Absicht und Neil Druckmann hat sich schon im Vorfeld auf die Reaktionen gefreut:

Der Song bekommt so eine zusätzliche Bedeutung

In der ersten Staffel der The Last of Us-Verfilmung taucht Ashely Johnson, die Schauspielerin und Stimme der Spiele-Ellie, nämlich auch in einer Rückblende kurz als Mutter von Ellie auf.

Dadurch, dass sie hier das Lied singt, bezieht sich das Finale der zweiten Folge also in gewisser Weise auch auf Ellies Mutter. Dass sowohl Ellies leibliche Mutter als auch ihre Vater-Figur in Form von Joel nun tot sind, verleiht dem Ganzen natürlich noch mehr Tragik.

Ist euch der Song auch direkt aufgefallen und habt ihr bemerkt, von wem er gesungen wurde?