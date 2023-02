The Last of Us-Serie enthüllt traurig-schönes Beziehungsdetail über Joel und Tess

Am vergangenen Montag ist Episode 3 von HBOs The Last of Us erschienen und hat der Reise von Joel und Ellie über weite Strecken eine kleine Verschnaufpause gegönnt. Vielmehr hat die Folge das Leben von Einsiedler Bill und seinem Lebensgefährten Frank in den Vordergrund gerückt, dabei aber auch mehr über die Beziehung von Joel und Tess verraten.

ACHTUNG, SPOILER! Es werden Ereignisse bis einschließlich Episode 3 thematisiert.

Eine lange Freundschaft

Wir erinnern uns: Im Videospiel wird das Verhältnis der beiden zueinander nur spärlich thematisiert und vieles bleibt unserer Vorstellung überlassen. Die HBO-Serie liefert jedoch weit mehr Hintergründe zum Ausbruch der Pandemie und auch zu den Beziehungen der einzelnen Figuren zueinander.

In Episode 3 erleben wir daher nicht nur einen Joel, der sichtlich vom Tode Tess mitgenommen ist. Wir erfahren zudem, dass sich die beiden Erwachsenen bereits seit einer sehr langen Zeit – genauer gesagt seit mindestens 16 Jahren – kennen, und können so die Gefühlswelt Joels noch weit besser nachvollziehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die entscheidende Szene spielt dabei im Garten von Bill und Frank. Nachdem Frank 2007 über Funk Kontakt mit Tess aufgenommen hat, treffen sich die Vier, um sich besser kennenzulernen und den Tausch von wichtigen Waren zu besprechen.

Tess und Joel sind – und das haben wir bereits während der innigen Szene aus Folge 1 gesehen – also nicht nur gute Bekannte, die sich in schweren Zeiten unterstützen. Die beiden verbindet eine lange Freundschaft und wohl auch Beziehung.

Weitere spannende Artikel zu The Last of Us:

Welche Ereignisse in Episode 4 bevorstehen, verrät bereits der neue Teaser:

0:44 The Last of Us Serie - Teaser gibt einen Ausblick auf Folge 4

The Last of Us in Deutschland gucken - Wann kommt Folge 4?

Die HBO-Serie zu The Last of Us wird in Deutschland exklusiv auf Sky ausgestrahlt und kann über die Sky-Streamingdienste WOW und Sky Q gestreamt und geschaut werden. Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt, am 6. Februar erscheint Folge 4 der Show. Den kompletten The Last of Us-Sendeplan auf Sky/WOW findet ihr in dieser GamePro-Übersicht.